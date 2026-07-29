Президент выступит на открытии «Игр будущего – 2026»

В церемонии открытия также примут участие президенты Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана
Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В церемонии открытия примут участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Как информирует Министерство туризма и спорта РК, в масштабном турнире примут участие более 800 участников из свыше 50 стран. В течение 12 дней они будут бороться за призовой фонд в размере 4,75 млн долларов США в восьми дисциплинах.
Казахстан на домашнем турнире представят сразу 11 команд, прошедших национальный отбор. Им предстоит встретиться с признанными мировыми грандами — Team Spirit, T1, Team Falcons, Boca Juniors, Valencia Basket, LGD.Pinghu и другими клубами, давно ставшими легендами мирового спорта и киберспорта.