Президент: За последние 5 лет построено 1120 школ

Президент,Образование
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Президента, чтобы исторические изменения, определяющие будущее нации, увенчались успехом, в первую очередь необходимо обновить общественное сознание. Особая роль в этом деле отводится представителям благородной профессии – учителям.

«Самые передовые технологии могут изменить мир, но изменить человека, его мировоззрение под силу только настоящему наставнику. Поэтому государство уделяет особое внимание развитию системы образования», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

За последние 7 лет финансирование этой сферы увеличилось в три раза и достигло 6,4 триллиона тенге. За последние пять лет построено 1120 школ более чем на 1 миллион ученических мест. Обновлена материально-техническая база свыше 5 тысяч сельских школ. В учебных заведениях оборудовано более 7 тысяч современных предметных кабинетов.

Как известно, два года назад по поручению Президента началась реализация проекта «Келешек мектептері». В рамках этого проекта было возведено 217 школ на 460 тысяч учащихся. Не будет преувеличением сказать, что появился новый стандарт современных школ.

«Мы непременно продолжим строительство качественных учебных заведений во всех регионах, прежде всего, в районах, где сохраняется потребность в школьных местах. Это актуальная задача государственного значения. Со следующего года необходимо без всяких проволочек приступить к этой работе. В следующем году необходимо обеспечить высокие темпы строительства», - подчеркнул Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан занимает 2-е место по показателю укрепления авторитета преподавателей. Проводится активная работа по укреплению авторитета учителей и их всесторонней поддержке.

Принят специальный Закон «О статусе педагога». В этом году в данный закон были внесены дополнения, предусматривающие дополнительные правовые и социальные гарантии работникам образования.

5 октября официально закреплен как профессиональный праздник учителей.

В перечень государственных наград включено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» («Заслуженный учитель Казахстана»). Лица, отмеченные этой высокой наградой, получают крупную денежную выплату. Уже порядка 100 учителей стали обладателями этого звания.

«Нет сомнений в том, что и другие достойные педагоги получат это почетное звание и не останутся без внимания со стороны государства. За последние три года высшей государственной награды – звания «Қазақстанның Еңбек Ері», – были удостоены 3 педагога. Безусловно, это знак глубочайшего уважения государства к учительскому труду», - отметил Президент.

Согласно данным исследования TALIS-2024, Казахстан занимает 2-е место по показателю укрепления авторитета преподавателей. Кроме того, по уровню удовлетворенности педагогов своей заработной платой наша страна входит в первую пятерку государств мира. В частности, 95 процентов работников образования подтвердили, что довольны своей профессией, а 80 процентов заявили, что в случае возможности выбора снова стали бы учителями.
 
 

 

#Токаев #Образование #школы

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