Президент запретил ставить памятники "предкам", известным только в одном регионе

По словам главы государства, если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество.

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Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Важной задачей в своем выступлении глава государства назвал укрепление общенациональной идентичности и единства народа.

"В последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе. Местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать. Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также, по его словам, продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях.

"Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого", – добавил Касым-Жомарт Токаев.