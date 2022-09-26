Президентские выборы в РК: выдвиженцев на пост № 1 ещё нет

Секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман заявил, что на сегодня политические партии и общественные объединения еще не выдвинули кандидатов в президенты - выборы состоятся 20 ноября, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Еще никто не предложил свою кандидатуру. Ни одно из общественных объединений не провело своих съездов или конференций», - сказал Мухтар Ерман на брифинге в ведомстве.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Константин Петров разъяснил, что кандидаты в президенты выдвигаются республиканскими общественными объединениями на съездах или конференциях.

«Мы, прежде, чем выдвинуть кандидатуру, должны провести съезд, но, как отметил глава нашей партии, если действующий президент выдвинет свою кандидатуру, мы его поддержим», - заявил между тем представитель «Народной партии Казахстана».

Представитель партии «Ауыл» заверил, что решение о проведении съезда может быть принято на этой неделе.

«Выдвижение кандидатуры в президенты - это прерогатива высшего органа партии - съезда. Съезд еще не проводили. Так как это должен быть внеочередной съезд, то в течение одного-двух дней невозможно все провести, это требует определенной подготовки. Мы сообщим, когда будет проведен съезд. Президиум объявляет о проведении съезда. Президиум еще не прошел, на этой неделе должен пройти. Этот съезд не только о выдвижении кандидатуры в президенты, а также об участии и не участии в выборах», - пояснил спикер.