При медвузах Казахстана откроют клиники

При всех шести медицинских вузах Казахстана мы планируем открытие собственных клиник. Об этом в кулуарах международной конференции "Об итогах первого этапа стратегического партнерства между медицинскими вузами и ведущими зарубежными университетами" заявил вице-министр здравоохранения и социального развития РК Елжан Биртанов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отметил спикер, такие рекомендации дают международные эксперты.
"Все эксперты говорят, чтобы в университетах были свои клиники, чтобы врачи с первого года могли непосредственно заниматься, общаться с больным, не бояться их, правильно с ними разговаривать, ставить диагноз и лечить. У нас, к сожалению, у большинства медицинских университетов нет своих клиник. Мы сейчас с учетом предложений партнеров разрабатываем изменения в законы, кодексы системы здравоохранения, которые будут требовать наличие своих университетских клиник", – проинформировал он.
Также вице-министр сообщил о том, что будут разработаны несколько уровней клинических баз.
"Есть клинические базы, где студенты проходят обучение в простых городских больницах в соответствии с договором – это самый пассивный уровень, когда студенты являются гостями. Студенты приходят, у них есть свои врачи, они совместно договариваются, ведут работы. Большинство сейчас так ведут работы. К сожалению, получается так, что преподает один специалист, а на практике все делается совсем по-другому. Поэтому наиболее оптимальным и международно признанным подходом является, когда клиника находится под управлением университета, принадлежит университету, где заведующие отделениями врачи являются преподавателями, главный врач – заместителем ректора по клинической работе", – пояснил Елжан Биртанов.
В качестве доводов за внедрение клиник при университетах вице-министр отметил положительный эффект как для студентов, врачей-преподавателей, так и для пациентов.
"Это полезно, во-первых, для пациентов, потому что их лечат доктора наук, то есть более высокий уровень, во- вторых, для врачей – у них качество образования гораздо выше, чтобы преподавать, он должен каждый день заниматься, соответственно он знает все свежее и он их применяет. В отличие, когда преподаватель много чего знает, но оторван от реальности. Разумеется для студентов удобно – они получат практические навыки", – заключил он.
Отметим, что на данный момент данная инициатива находится в стадии разработки. До конца года МЗСР РК представит документ в Парламент, и, возможно, со следующего года действующие клиники будут передаваться университетам.
Напомним, ранее глава министерства Тамара Дуйсенова сообщила о том, что во всех медвузах Казахстана будет изменен
стандарт обучения. Также она назвала два вуза, в которых со следующего года начнут готовить
врачей по специальности "Педиатрия".