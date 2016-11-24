Общество

При медвузах Казахстана откроют клиники

Жания Уранкаева
При всех шести медицинских вузах Казахстана мы планируем открытие собственных клиник. Об этом в кулуарах  международной конференции "Об итогах первого этапа стратегического партнерства между медицинскими вузами и ведущими зарубежными университетами" заявил вице-министр здравоохранения и социального развития РК Елжан Биртанов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил спикер, такие рекомендации дают международные эксперты.

"Все эксперты говорят, чтобы в университетах были свои клиники, чтобы врачи с первого года могли непосредственно заниматься, общаться с больным, не бояться их, правильно с ними разговаривать, ставить диагноз и лечить. У нас, к сожалению, у большинства медицинских университетов нет своих клиник. Мы сейчас с учетом предложений партнеров разрабатываем изменения в законы, кодексы системы здравоохранения, которые будут требовать наличие своих университетских клиник", – проинформировал он. 

Также вице-министр сообщил о том, что будут разработаны несколько уровней клинических баз.

"Есть клинические базы, где студенты проходят обучение в простых городских больницах в соответствии с договором – это самый пассивный уровень, когда студенты являются гостями. Студенты приходят, у них есть свои врачи, они совместно договариваются, ведут работы. Большинство сейчас так ведут работы. К сожалению, получается так, что преподает один специалист, а на практике все делается совсем по-другому. Поэтому наиболее оптимальным и международно признанным подходом является, когда клиника находится под управлением университета, принадлежит университету, где заведующие отделениями врачи являются преподавателями, главный врач – заместителем ректора по клинической работе", – пояснил Елжан Биртанов. 

В качестве доводов за внедрение клиник при университетах вице-министр отметил положительный эффект как для студентов, врачей-преподавателей, так и для пациентов.

"Это полезно, во-первых, для пациентов, потому что их лечат доктора наук, то есть более высокий уровень, во- вторых, для врачей – у них качество образования гораздо выше, чтобы преподавать, он должен каждый день заниматься, соответственно он знает все свежее и он их применяет. В отличие, когда преподаватель много чего знает, но оторван от реальности. Разумеется для студентов удобно – они получат практические навыки", – заключил он.

Отметим, что на данный момент данная инициатива находится в стадии разработки. До конца года МЗСР РК представит документ в Парламент, и, возможно, со следующего года действующие клиники будут передаваться университетам.

Напомним, ранее глава министерства Тамара Дуйсенова сообщила о том, что во всех медвузах Казахстана будет изменен стандарт обучения. Также она назвала два вуза, в которых со следующего года начнут готовить врачей по специальности "Педиатрия".

Популярное

Все
Министерство внутренних дел внедряет программу по блокированию звонков от мошенников казахстанцам
Про осетра никто и не вспомнил…
Евразиец на все времена
Хвала рукам, что пахнут хлебом
Доход по осени считают
Тимур и его команда
Победило знание
Шаг в новую эпоху
Подготовка к саммиту
Право быть независимым
Завершается уборка риса
Что такое Улытау?
Переосмыслить жизнь
Диалог о налогах
Невзаимозаменяемый
В условиях кризиса у казахстанцев не так много возможностей для сохранения и приумножения сбережений
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Общество
Про осетра никто и не вспомнил…
Общество
Министерство внутренних дел внедряет программу по блокирова…
Президент , Общество , Видеогалерея
Президент поддержал челлендж с флагом Казахстана
Происшествия , Общество
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]