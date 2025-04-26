При омбудсмене создадут учёную комиссию

Общество
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Артур Ластаев поддержал инициативу научного сообщества, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

В ходе расширенного заседания координационного и экспертного советов при уполномоченном по правам человека, впервые прошедшего в совместном формате, прозвучала инициатива о создании при омбудсмене нового консультативного органа – учёной комиссии.

С предложением выступил профессор Высшей школы права международного университета «Астана», доктор юридических наук Исидор Борчашвили. Он отметил, что действующие советы уже доказали свою эффективность, однако правозащитная сфера требует усиления научной составляющей.

По его словам, создание учёной комиссии позволит глубже анализировать сложные правозащитные ситуации, наладить устойчивое взаимодействие с академическим сообществом и привлечь новое поколение исследователей к правозащитной деятельности. В его состав предлагается включить специалистов из различных научных дисциплин: права, политологии, социологии, международных отношений.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев поддержал инициативу, отметив её стратегическую значимость.

«Правозащитная деятельность требует не только моральной стойкости и ценностной ориентированности, но и научного подхода, аналитической глубины и междисциплинарности. Современные вызовы – от прав детей и людей с инвалидностью до цифровых, экологических и миграционных вопросов – требуют профессионального и взвешенного анализа. Учёная комиссия станет платформой для выработки научно обоснованных рекомендаций, формирования долгосрочной повестки и экспертного анализа социально-правовых процессов», – заявил он.

Омбудсмен подчеркнул, что учёная комиссия будет действовать на постоянной основе в качестве консультативно-аналитической площадки, способной обеспечить научную поддержку правозащитной повестке и укрепить связь между теорией и практикой.

Ожидается, что в ближайшее время начнётся формирование состава нового органа.

#омбудсмен #права ребенка #Артур Ластаев

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