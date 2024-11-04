Прибыль банков за 9 месяцев выросла на 17,3%

Собственный капитал банков в сентябре 2024 года увеличился на 2,6%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За январь-сентябрь чистая прибыль банков составила 1,9 трлн тенге, что на 17,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 октября 2024 года составила 4,6%, рентабельность капитала (ROE) – 33,4%.

Собственный капитал банков в сентябре 2024 года увеличился на 2,6% до 8,3 трлн тенге. Рост произошел в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли и резервов переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости.

По состоянию на 1 октября коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,1% (на 01.01.2024г. – 19,2%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22% (на 01.01.2024г. – 21,5%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.