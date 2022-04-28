Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Причину роста материнской смертности в Казахстане назвала глава Минздрава
Тусупбекова Лаура

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният связывает рост материнской и младенческой смертности в Казахстане с коронавирусной инфекцией. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов в Сенате Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В прошлом году был рост материнской смертности, связанный с коронавирусной инфекцией. Беременные женщины умирали от КВИ. Это связано с тем, что у беременных агрессивно протекала коронавирусная инфекция. Сами понимаете, что само физиологическое состояние – сжатые легкие – способствовало быстрому распространению и быстрому прогрессированию заболевания», – отметила министр.

Она констатировала, что во время пандемии материнская смертность в мире выросла в три-четыре раза.

«Есть официальные данные ВОЗ. В странах, где были очень низкие показатели, выросла (материнская смертность – прим. ред.) в 3-4 раза. Это было связано с коронавирусной инфекцией. Эта вирусная инфекция не смотрела – молодой ли, ребенок, старик или беременная женщина. Поражала всех, и умирали молодые, даже здоровые люди. А еще физиологическое состояние беременной женщины, сниженный иммунитет способствовали тому, что инфекция прогрессировала и давала летальный исход. Все анализы, которые мы проводили со Всемирной организацией здравоохранения, показывают, что и в мире, в том числе и в Казахстане, этот показатель в прошлом году вырос», – сказала Ажар Гинаят.

Также она констатировала, что за первый квартал этого года наблюдается резкое снижение смертности.

Министр считает, что уровень материнской смертности не находится в прямой зависимости от уровня оснащенности перинатальных центров.

«Роды вообще, конечно, не связаны с новой или какой-то дорогостоящей техникой. В основном, это связано со здоровьем населения и своевременным получением помощи в самом перинатальном центре или родильных домах.  Ежегодно через целевые трансферты, через республиканский бюджет в каждый регион направляются определенные суммы денег. В этом году запланированы 50 млрд тенге на закуп медицинского оборудования, из них приоритетно мы обозначаем для родовспомогательных и детских организаций», – сказала она.

 

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