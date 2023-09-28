Причины ослабления курса тенге объяснили в Нацбанке

Банки и финансы
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Пресс-служба Национального банка РК опубликовала комментарий заместителя председателя НБ РК Алии Молдабековой о ситуации на валютном рынке и причинах ослабления курса тенге, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отмечается, совокупность нескольких факторов в последние две недели привела к краткосрочному ослаблению тенге. Несмотря на то, что нефтяные котировки находятся на уровне выше 90 долларов за баррель, целый ряд как внешних, так и внутренних факторов складывался против тенге.

Во-первых, это глобальное укрепление доллара США: с начала сентября индекс DXY, отражающий динамику доллара США против валют развитых стран, укрепился на 2,9%, а против корзины валют развивающихся стран доллар окреп на 2,6%. К примеру, мексиканское песо к доллару США ослабло за сентябрь на 3,7%, чешская крона - на 4,4%, тайский бат - на 4,7%.

По словам Алии Молдабековой, усиление американской валюты происходит из-за ожиданий рынка касательно того, что до конца года возможно еще одно повышение ставки ФРС и, более того, что высокая ставка ФРС сохранится дольше. Риторика ФРС с последнего заседания по ставке подтверждает эти ожидания. Доходности госбумаг США выросли до рекордных значений: 4,61% по 10-летним бумагам и 4,72% по 30-летним. Это сделало доллар США более привлекательным.

Во-вторых, рост спроса на валюту со стороны казахстанских импортеров. Это так называемый «сезонный» спрос, связанный с активизацией цикла реализации проектов и освоения бюджетных средств.  

В-третьих, приостановление правительством обязательства квазигосударственного сектора по продаже части экспортной валютной выручки. До приостановления нормы обязательная продажа экспортерами создавала постоянный объем предложения валюты на рынке, в среднем от 220 до 420 млн долларов в месяц. Это оказывало стабилизирующий эффект на курс тенге, так как участники рынка закладывали обязательную продажу долларов со стороны КГС в свои ожидания и расчеты.

В-четвертых, понижение ставки Нацбанком против сохраняющейся ставки ФРС США снизило привлекательность тенге. На фоне снижения инфляции Нацбанк снизил базовую ставку на 0,25% до уровня 16,5% в конце августа. Между тем 21 сентября ФРС США оставила ключевую ставку без изменений и, более того, заявила, что жесткая монетарная политика сохранится еще надолго с возможным дополнительным ужесточением на 0,25% до конца года. Это разнонаправленное действие в политике двух центробанков повлияло на снижение привлекательности тенговых активов.

Сочетание этих факторов в моменте привело к краткосрочному ослаблению тенге. С начала сентября курс тенге/доллар снизился на 4,5%.

С другой стороны, фундаментальные факторы, такие как цена на нефть и общее состояние платежного баланса, будут оказывать поддержку тенге и повышать баланс на внутреннем валютном рынке.

Также Молдабекова отметила, что Нацбанк сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для поддержания ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса. Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге.

#рынок #валюта #тенге #Нацбанк #комментарий #ситуация

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