Генсек ШОС назвал три пункта, впечатливших его на выборах президента Казахстана

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин поделился своими впечатлениями о выборах президента Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы поговорили с председателями комиссий, наблюдателями и теми, кто голосовал. Все наши собеседники были настроены открыто и проявили большую активность. Первое впечатление у меня вызвано высоким уровнем организации выборов. На вопрос, были ли выявлены нарушения, все наблюдатели отвечали, что нет. До начала выборов один из членов комиссии ещё думал, что возможны беспорядки, но все было спокойно и стабильно", – сказал Чжан Мин.

Второй пункт, который, по его словам, впечатлил, - это серьезное отношение всех участников к этому делу.

"Со вчерашнего дня мы начали посещать избирательные участки. Вчера был день тишины, тем не менее, все присутствовали на своих местах. Все было хорошо организовано и готово к началу голосования. Сегодня я также присутствовал на многих избирательных участках, все они отработали профессионально. Я наблюдал за процедурой регистрирования, также все наблюдатели внимательно отслеживали процесс голосования. От подписей избирателей в списках до опускания бюллетеней с их голосами в урны - всё проходило чётко и слаженно. На разных избирательных участках разное количество наблюдателей, но все они работают на месте", – продолжил генсек ШОС.

Третье впечатление на него произвел энтузиазм избирателей. Например, в Акмолинской области к 11 часам утра проголосовали уже почти 60% избирателей.

"На некоторых участках я видел, что приходили голосовать всей семьей, с годовалыми детьми, показывая своим детям целый процесс голосования. Я думаю, это показывает, что в их сердце будущее своей родины. Мои коллеги продолжают посещать избирательные участки. Завтра я озвучу оценку по итогам наблюдения", – дополнил Чжан Мин.