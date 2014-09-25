Приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
г. Астана от 20 мая 2014 года № 235
Об утверждении учебной программы подготовки
руководителей, специалистов органов управления
и сил гражданской защиты, обучения населения
способам защиты и действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
или вследствие этих конфликтовПриказ министра нефти и газа Республики Казахстан
г. Астана от 21 февраля 2014 года № 43
Об утверждении регламентов государственных
услуг в сфере недропользования
в части углеводородного сырьяПриказ министра нефти и газа Республики Казахстан
г. Астана от 11 апреля 2014 года № 77
О признании утратившим силу приказа министра нефти
и газа Республики Казахстан от 4 октября 2013 года
№ 180 «Об утверждении Правил выдачи технических
условий на подключение к системам газоснабжения»Приказ министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
г. Астана от 15 апреля 2014 года № 102
Об утверждении Методики определения государственных
органов, отчетная информация которых подлежит
перепроверке на основе системы управления рискамиСовместный приказОб утверждении формы проверочного листа
в сфере частного предпринимательства
в сферах регулируемых рынковПриказ министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
г. Астана от 12 мая 2014 года № 133
О внесении изменений и дополнения в приказ
министра экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан от 14 августа 2013 года
№ 249 «Об утверждении Правил по разработке
стандартов и регламентов государственных услуг»Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2013 года № 455
Об утверждении профессионального
стандарта «Обувное производство»Совместный приказОб утверждении формы проверочного листа
в сфере частного предпринимательства
в сферах естественных монополийПриказ министра образования и науки
Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2014 года № 61
О внесении изменения и дополнений в приказ министра
образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября
2012 года № 500 «Об утверждении типовых учебных
планов начального, основного среднего, общего
среднего образования Республики Казахстан»Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе
с экономической и коррупционной
преступностью (финансовая полиция)
г. Астана от 8 апреля 2014 года № 133
Об утверждении Правил заключения, изменения,
расторжения и прекращения контракта с лицами,
поступающими в Академию финансовой полиции
Агентства Республики Казахстан по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью
(финансовой полиции), реализующую
профессиональные учебные программы
высшего образования в сокращенные срокиПриказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе
с экономической и коррупционной
преступностью (финансовая полиция)
г. Астана от 2 апреля 2014 года № 124
Об утверждении Правил приема на обучение
в Академию финансовой полиции Агентства
Республики Казахстан по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью (финансовой полиции),
реализующую профессиональные учебные программы
высшего образования в сокращенные срокиПриказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе
с экономической и коррупционной
преступностью (финансовая полиция)
г. Астана от 22 апреля 2014 года № 146
Об утверждении Правил перевода курсантов
(слушателей) Академии финансовой полиции Агентства
Республики Казахстан по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью (финансовой полиции)Приказ председателя Агентства Республики Казахстан
по делам спорта и физической культуры
г. Астана от 28 июля 2014 года № 297
Об утверждении Правил присвоения званий в
номинации «Лучший» спортсменам, тренерам,
специалистам в области физической культуры и
спорта и физкультурно-спортивным организациямПриказ председателя Агентства Республики Казахстан
по делам спорта и физической культуры
г. Астана от 4 марта 2014 года № 72
Об утверждении регламентов государственных услуг,
оказываемых Агентством Республики Казахстан
по делам спорта и физической культурыПриказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике
г. Астана от 29 августа 2013 года № 207
О внесении изменений в приказ председателя Агентства
Республики Казахстан по статистике от 1 ноября
2012 года № 306 «Об утверждении статистических форм
общегосударственных статистических наблюдений по
структурной статистике и инструкции по их заполнению»Приказ министра регионального развития Республики Казахстан
г. Астана от 3 апреля 2014 года № 100/ОД
Об утверждении регламента государственной услуги, оказываемый
Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства регионального развития Республики КазахстанПриказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268
Об утверждении типовых учебных планов и типовых
образовательных учебных программ по специальностям
технического и профессионального образованияСодержание - скачать