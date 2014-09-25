Приказ

Приказы
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Приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
г. Астана от 20 мая 2014 года № 235
Об утверждении учебной программы подготовки  руководителей, специалистов органов управления  и сил гражданской защиты, обучения населения  способам защиты и действиям при возникновении  чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов  или вследствие этих конфликтов
Приказ министра нефти и газа Республики Казахстан
г. Астана от 21 февраля 2014 года № 43
Об утверждении регламентов государственных  услуг в сфере недропользования  в части углеводородного сырья
Приказ министра нефти и газа Республики Казахстан
г. Астана от 11 апреля 2014 года № 77
О признании утратившим силу приказа министра нефти  и газа Республики Казахстан от 4 октября 2013 года  № 180 «Об утверждении Правил выдачи технических  условий на подключение к системам газоснабжения»
Приказ министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
г. Астана от 15 апреля 2014 года № 102
Об утверждении Методики определения государственных  органов, отчетная информация которых подлежит  перепроверке на основе системы управления рисками
Совместный приказ
Об утверждении формы проверочного листа  в сфере частного предпринимательства  в сферах регулируемых рынков
Приказ министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
г. Астана от 12 мая 2014 года № 133
О внесении изменений и дополнения в приказ  министра экономики и бюджетного планирования  Республики Казахстан от 14 августа 2013 года  № 249 «Об утверждении Правил по разработке  стандартов и регламентов государственных услуг»
Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2013 года № 455
Об утверждении профессионального  стандарта «Обувное производство»
Совместный приказ
Об утверждении формы проверочного листа  в сфере частного предпринимательства  в сферах естественных монополий
Приказ министра образования и науки 
Республики Казахстан г. Астана от 25 февраля 2014 года № 61
О внесении изменения и дополнений в приказ министра  образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября  2012 года № 500 «Об утверждении типовых учебных  планов начального, основного среднего, общего  среднего образования Республики Казахстан»
Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе  с экономической и коррупционной  преступностью (финансовая полиция) 
г. Астана от 8 апреля 2014 года № 133
Об утверждении Правил заключения, изменения,  расторжения и прекращения контракта с лицами,  поступающими в Академию финансовой полиции  Агентства Республики Казахстан по борьбе с  экономической и коррупционной преступностью  (финансовой полиции), реализующую  профессиональные учебные программы  высшего образования в сокращенные сроки
Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе  с экономической и коррупционной  преступностью (финансовая полиция) 
г. Астана от 2 апреля 2014 года № 124
Об утверждении Правил приема на обучение  в Академию финансовой полиции Агентства  Республики Казахстан по борьбе с экономической и  коррупционной преступностью (финансовой полиции),  реализующую профессиональные учебные программы  высшего образования в сокращенные сроки
Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе  с экономической и коррупционной  преступностью (финансовая полиция) 
г. Астана от 22 апреля 2014 года № 146
Об утверждении Правил перевода курсантов  (слушателей) Академии финансовой полиции Агентства  Республики Казахстан по борьбе с экономической и  коррупционной преступностью (финансовой полиции)
Приказ председателя Агентства Республики Казахстан  по делам спорта и физической культуры
г. Астана от 28 июля 2014 года № 297
Об утверждении Правил присвоения званий в  номинации «Лучший» спортсменам, тренерам,  специалистам в области физической культуры и  спорта и физкультурно-спортивным организациям
Приказ председателя Агентства Республики Казахстан  по делам спорта и физической культуры
г. Астана от 4 марта 2014 года № 72
Об утверждении регламентов государственных услуг,  оказываемых Агентством Республики Казахстан  по делам спорта и физической культуры
Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике
г. Астана от 29 августа 2013 года № 207
О внесении изменений в приказ председателя Агентства  Республики Казахстан по статистике от 1 ноября  2012 года № 306 «Об утверждении статистических форм  общегосударственных статистических наблюдений по  структурной статистике и инструкции по их заполнению»
Приказ министра регионального развития Республики Казахстан
г. Астана от 3 апреля 2014 года № 100/ОД
Об утверждении регламента государственной услуги, оказываемый  Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268
Об утверждении типовых учебных планов и типовых  образовательных учебных программ по специальностям  технического и профессионального образования
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