Приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстанг. Астана от 20 мая 2014 года № 235Приказ министра нефти и газа Республики Казахстанг. Астана от 21 февраля 2014 года № 43Приказ министра нефти и газа Республики Казахстанг. Астана от 11 апреля 2014 года № 77Приказ министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстанг. Астана от 15 апреля 2014 года № 102Совместный приказПриказ министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстанг. Астана от 12 мая 2014 года № 133Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстанг. Астана от 30 декабря 2013 года № 455Совместный приказПриказ министра образования и наукиРеспублики Казахстан г. Астана от 25 февраля 2014 года № 61Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)г. Астана от 8 апреля 2014 года № 133Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)г. Астана от 2 апреля 2014 года № 124Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)г. Астана от 22 апреля 2014 года № 146Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культурыг. Астана от 28 июля 2014 года № 297Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культурыг. Астана от 4 марта 2014 года № 72Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистикег. Астана от 29 августа 2013 года № 207Приказ министра регионального развития Республики Казахстанг. Астана от 3 апреля 2014 года № 100/ОДПриказ министра образования и науки Республики Казахстанг. Астана от 10 июля 2013 года № 268