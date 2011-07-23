Приказы Республики Казахстан

Приказ министра нефти и газа Республики Казахстан г. Астана 11 июля 2011 года № 116О признании утратившим силу приказа министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 12 февраля 2007 года № 42Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана 28 февраля 2011 года № 11-2/94Об утверждении Правил разработки и утверждения производителем биотоплива паспорта производстваПриказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана 28 февраля 2011 года № 11-2/94Об утверждении Правил разработки и утверждения производителем биотоплива паспорта производства
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