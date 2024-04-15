Приключения на пленэре

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Андрей Кратенко

Рисуя «Заречье», художник из Петропавловска Виталий Жуков пошел ко дну вместе с холстом.

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Рукописи не горят, картины не тонут. Приключения происходят почти с каж­дой новой работой Виталия Жукова.

– Мне нравится это! – воскликнул Виталий, представляя 12 картин на выставке в Северо-Казахстанском музее искусств.

Запоминаются обстоятельства, в которых создавалось его «Заречье». Художник построил плот, поставил мольберт, спус­тил посудину на воду. В процессе работы не заметил, что плот мало-помалу идет ко дну. Случилось кораблекрушение, полотно намокло. Чтобы спасти холст, который повело от сырос­ти, пришлось положить его под пресс, а затем наклеить на плас­тик. Так родилась технология по приготовлению холста к работе в экстремальных условиях.

Чтобы написать вечерний «Вид с перекрестка Жабаева – Сутюшева», Жуков договорился с полицейскими Петропавловска о том, чтобы они выделили для него «пятачок» на проезжей час­ти. В итоге одна из полос движения целых четыре часа была открыта только для творчества!

Родился Виталий Жуков в Петропавловске в 1988 году. В городе немало мест, которые ему памятны и дороги. Некоторые представлены на выставке. Нап­ример, «Страна детства» – яркий-яркий пейзаж с маленьким домиком на переднем плане.

– Такой домик в детстве был у каждого, – говорит художник. – Многие, наверное, вспомнят, скамейку возле изгороди, свою бабушку, семечки. Эта работа всем близка. Место это находится в самом центре Петропавловска, на заднем плане угадываются очертания элеватора. Для меня это был такой маленький островок уютного детства посреди промышленного района.

На выставке немного картин, а выполнены они в разных живописных манерах: фотореализм, пуантилизм и психоделизм.

– Психоделический стиль, – объясняет автор, – позволяет пос­мотреть на натуру в состоя­нии измененного сознания, в трансе или в медитации.

– В прошлый раз вы «писали» цветными полосками из глянцевых журналов, нарезали цветные пятна и наклеивали на холст. Эффектно получалось! Почему вернулись к краскам? Неужели журналы кончились?

Виталий пропускает иронию и отвечает по делу:

– Я постоянно меняю стили и техники. Многие художники нарабатывают мастерство в рамках одного стиля, а потом всю жизнь творят в нем. Я использую ту или иную манеру в зависимости от психологической задачи. Это позволяет также расти в техническом отношении.

Будучи спортсменом, Виталий не любит соревнования. Будучи художником, он не участвует в творческих конкурсах. Даже в Союз художников не вступил, хотя его «затягивали» туда.

– Мне, – поясняет он, – не понравилась бюрократия. Такое ощущение, что ты вступаешь не в творческую организацию, а в партию. Поэтому отказался.

Виталий Жуков – человек разнообразных талантов и увлечений. Он музыкант, спортсмен, коллекционер. На пленэр выезжает в автомобиле, переоборудованном в студию. В компании с ним питбуль по кличке Яр.

– Это абсолютно положительное создание, – говорит о своей собаке Виталий. – Мы оградили его от разочарований, он верит, что планета населена исключительно добрыми людьми.

– Хозяин его тоже так считает?

– Нет, но природу я все-таки люблю больше.

#выставка #Петропавловск #Заречье #пленэр

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