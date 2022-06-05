Принцип невмешательства в процесс голосования подчеркнул глава миссии наблюдателей от СНГ

Глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов в ходе брифинга подчеркнул принцип невмешательства миссии в процесс голосования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Миссия строит свою работу на основе невмешательства во внутренние дела Казахстана, политической нейтральности на основе нормативных документов, принятых в рамках СНГ. По окончании голосования руководители делегаций миссии соберутся и примут итоговое заключение о ходе голосования, и завтра на итоговой пресс-конференции, после оглашения итогов в ЦИК, мы представим заключение миссии наблюдателей СНГ о состоявшемся референдуме», - сказал глава миссии.

Также он отметил, что миссия наблюдателей СНГ досконально проинформирована о процедурах голосования на референдуме.

«Миссия от СНГ самая многочисленная, нас 144 человека аккредитовано. Миссия начала работу 21 мая. Я работаю, как руководитель миссии, с 1 июня в Казахстане. У нас состоялся ряд встреч с руководителями госорганов Казахстана, с руководством Верховного суда, Конституционного совета, МВД, Генпрокуратуры, Минюста, где мы были проинформированы о ходе подготовки к важнейшему политическому событию в жизни Казахстана», - отметил Леонид Анфимов.