Принять отдельный закон о местном самоуправлении предлагают в Казахстане

В рамках работы экспертного клуба «Открытая политика» в Институте евразийской интеграции прошла очередная дискуссионная встреча на тему «Представительные органы власти в регионах Казахстана: проблемы и перспективы функционирования», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации

Фото предоставлено Комитетом информации

В ней приняли участие представители научно-экспертного сообщества, общественные деятели, депутаты маслихатов, парламента.

Эксперты оценили реальную роль маслихатов в регионах, а также насколько эффективно они реализуют свои полномочия в рамках действующего законодательства и смогли ли усилить свою деятельность после проведенных политических реформ в Казахстане.

Ключевыми линиями обсуждения стали вопросы, касающиеся достаточности или ограниченности законодательных полномочий у маслихатов по контролю над налогово-бюджетной политикой акиматов, целесообразности трансформации маслихатов в профессиональные структуры по аналогии с Мажилисом, развития механизмов подотчетности местных исполнительных органов перед представительными.

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев отметил, что необходимо изучать и проводить диагностику того, как на практике работают политические институты и нуждаются ли в дальнейшем реформировании, особенно в регионах. Говоря о маслихатах, эксперт подчеркнул, что они остаются незаметными и пассивными, недостаточно интегрированы в управленческие процессы на местах, слабо погружаются в решение системных проблем регионов. По мнению У.Сельтеева, важно понять, почему так происходит и что нужно для того, чтобы установились реально работающие механизмы сдержек и противовесов.

«Ведь в том числе, именно от маслихатов напрямую зависит качество принимаемых управленческих решений, они должны осуществлять системный контроль за работой акиматов, препятствовать протаскиванию чиновниками непродуманных мер и проектов, в которых изначально закладываются коррупционные риски или имеет место лоббирование чьих-то узконаправленных интересов. Поэтому имеет смысл подумать о принятии отдельного закона о местном самоуправлении, где будут четко прописаны полномочия всех субъектов и регламенты взаимодействия», – подчеркнул директор Института евразийской интеграции.

«В первую очередь в законодательстве нужно четко определить полномочия как маслихатов, так и акиматов в лице управлений и отделов. Это не быстрый этап, все это нужно детально продумать и проанализировать», – отметил ведущий научный сотрудник РГУ «Институт истории государства», кандидат политических наук Бауржан Шериязданов.

Эксперт в сфере государственного управления Сабина Садиева акцентировала внимание на том, что маслихаты работают в рамках действующих административных процедур и систем, соответственно, если нет нормального бюджетного планирования, то и депутат мало что сможет сделать. Поэтому требуются реформа Бюджетного кодекса и разработка новой системы оценки результатов как для повышения качества администрирования, так и контроля.

Депутат маслихата г. Астаны Сауле Самидин указала на недостаточность механизмов контроля и воздействия на акиматы.

«Основной рычаг воздействия депутатов маслихата на акимат – это утвердить или отклонить бюджет», – заявила депутат.

При этом народная избранница считает необходимым изменить саму процедуру утверждения депутатами маслихата плана образования и расходования фонда денежных средств.

«Мы видим лишь общие цифры, но не видим детальной картины. Мы смотрим на эффективность только с позиции освоения, но не качества», - говорит она.

В целом, по мнению экспертов, нужны новые действенные рычаги реализации контрольных функций маслихатов. Одним из предложений, вынесенных на обсуждение, стал возврат ревизионных комиссий в состав маслихатов. Участники дискуссии предположили, что это могло бы усилить контроль за бюджетными расходами и эффективным использованием ресурсов исполнительными органами власти, повысить их ответственность перед гражданами.

Другим важным вопросом обсуждения стало укрепление и расширение аппаратов маслихатов. Как подчеркнула заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина, деятельность маслихатов должна сопровождаться постоянным аналитическим обеспечением. Ссылаясь на зарубежный опыт, эксперт отметила, что у местного представительного органа в аппарате должны быть аналитики. Это позволит путем аналитической экспертизы получать альтернативную от предоставляемых исполнительными органами информацию. По мнению, депутата Мажилиса Парламента РК Никиты Шаталова, надо рассмотреть возможности повышения компетентности депутатского корпуса в регионах за счет увеличения количества помощников в аппарате маслихатов.

Кроме того, эксперты обратили внимание на несоответствие количества избранных депутатов численности населения области/города/района и необходимость пересмотра прописанных в законодательстве коэффициентов, используемых для определения оптимального состава народных избранников в том или ином регионе.

По итогам обсуждения участники экспертного клуба «Открытая политика» сошлись во мнении, что оптимальным было бы разработать и принять отдельный закон о местном самоуправлении, который четко конкретизирует полномочия и обязанности маслихатов, и где будет детально обозначен порядок взаимодействия между представительной и исполнительной властью. Такой закон мог бы создать более прозрачную и понятную систему управления на местном уровне. Этот вопрос актуален и в свете внедрения прямых выборов акимов районов и городов областного значения, которые начнутся со следующего года.