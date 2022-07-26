Запрет на вывоз скота продлили в Казахстане

В Казахстане приняли решение о пролонгации запрета на вывоз крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В целях поддержки и повышения доходов фермеров предлагалось установление квоты в размере 30 тысяч голов на экспорт бычков, что составляет всего 4,4 процента от поголовья бычков, и 60 тысяч голов баранчиков, что составляет 5 процентов от поголовья баранчиков. Оставшиеся 95 процентов бычков и баранчиков достаточны для обеспечения внутренней потребности и загрузки мясоперерабатывающих предприятий. Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях не поддержала предложение Министерства сельского хозяйства по квотированию сельхозживотных и приняла решение о пролонгации запрета на вывоз крупного и мелкого рогатого скота", – сказал спикер.

По его словам, в ближайшее время Минсельхоз планирует еще раз выходить с вопросом, чтобы пересмотреть данное предложение.

По состоянию на 1 июля, поголовье КРС в Казахстане составляет 9,9 млн голов, из них коров - 4,5 млн, приплод текущего года составляет 3,1 млн голов.