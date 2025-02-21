Приоритет для министров и акимов Статьи 21 февраля 2025 г. 1:30 0 Юрий Иртышов Вчера в Астане Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по рассмотрению хода исполнения поручений Главы государства, касающихся привлечения инвестиций в экономику республики. фото пресс-службы Премьер-министра РК По словам руководителя Правительства, главная цель этой работы – ускорение реализации крупных инвестиционных проектов и решение системных проблем, препятствующих улучшению инвестиционного климата, а также рассмотрение возможных мер по повышению эффективности инвестиционной политики, созданию благоприятных условий для инвесторов и активизации работы по привлечению капитала. Заслушана информация руководства Министерства иностранных дел, компании Kazakh Invest по темпам работы и анализу факторов, влияющих на динамику инвестиционной деятельности. По информации пресс-службы Премьер-министра, в 2024 году в Казахстане введено в эксплуатацию 230 инвестиционных проектов на 1,85 трлн тенге. Работа Инвестиционного штаба за год позволила устранить 115 проблемных вопросов инвесторов по проектам на общую сумму свыше 50 млрд долларов. Внедряется таргетированное привлечение инвесторов в приоритетные ниши, где у Казахстана имеется конкурентное преимущество с потенциалом для более высокого передела и экспортных возможностей. Определен топ-10 компаний-лидеров отраслей для переговоров по конкретным перспективам сотрудничества и перехода в стадию активного инвестирования. Так, работа перестраивается через принцип «заказа на инвестиции» с учетом потребностей экономики, конкурентных преимуществ регионов и других факторов. К примеру, продуктивная работа проведена с крупнейшими китайскими агропромышленными компаниями. Fufeng Group в ближайшее время планирует начать строительство завода по выпуску глутамата натрия, получаемого путем глубокой переработки кукурузы. Проект, намеченный к осуществлению в Жамбылской области, обойдется инвестору в 350 млн долларов. Dalian Hesheng Holding Group летом текущего года приступит к СМР в рамках комплекса по глубокой переработке пшеницы в Акмолинской области проектной стоимостью в 650 млн долларов. Со всеми компаниями продолжается планомерная работа по «приземлению» проектов, созданию для них благоприятных условий, включая доступную инфраструктуру и оперативное решение административных вопросов. Кроме того, определены 20 стратегических проектов с общим объемом инвестиций в 12 млрд долларов, охватывающих ключевые отрасли экономики, включая агропромышленный комплекс, энергетику, промышленность, производство строительных материалов и другие. Из числа представленных проектов в текущем году планируется заключение соглашений об инвестициях по 14 проектам, по 13 – начало строительно-монтажных работ, и еще по 16 проектам намечено начать разработку проектно-сметной документации. Внимание участников совещания также было акцентировано на проектах, договоренности по реализации которых были заключены в рамках рабочих поездок, встреч и иных мероприятий. Премьер-министр детально остановился на инвестиционных инициативах, чьи сроки осуществления были сорваны. Заслушаны акимы Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской областей, городов Астаны, Шымкента, министры здравоохранения, торговли. – На сегодня меры по привлечению инвестиций, принимаемые со стороны акиматов, не раскрывают возможности регионов, недостаточно задействован экономический потенциал. Работа в данном направлении должна вестись на всех уровнях вертикали местной власти – включая районных акимов, – подчеркнул руководитель Правительства. В ходе совещания были одобрены подходы по внедрению плановых индикаторов работы акиматов регионов, министерств. Действенным механизмом мониторинга и усиления контроля над реализацией проектов станет новая Национальная цифровая инвестиционная платформа, где на сегодня уже имеются данные о 1 159 проектах. Эта база будет пополняться совместно с НПП «Атамекен» и верифицироваться на местах акиматами. Вместе с тем в ходе встречи отмечен ряд проблем, влияющих на оперативность работы госорганов и требующих принятия мер. Среди них – дефицит и отсутствие оперативного подведения инфраструктуры, сложные административные процедуры и задержки в выдаче разрешений, длительные сроки предоставления земельных участков. По всем вопросам приняты необходимые решения, сообщила пресс-служба руководителя Правительства. – Президент на расширенном заседании отметил, что привлечение инвестиций – критически важный вопрос, требующий более оперативной работы без излишней бюрократии. Со стороны госорганов и особенно акиматов необходимо в ручном режиме контролировать ход исполнения проектов. Акимы и министры в ежедневном режиме должны заниматься этим вопросом. Это главная задача на сегодня – оперативно решать вопросы инвесторов, – подчеркнул Олжас Бектенов. #совещание #Олжас Бектенов