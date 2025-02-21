Приоритет для министров и акимов

Статьи
0
Юрий Иртышов

Вчера в Астане Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по рассмотрению хода исполнения поручений Главы государства, касающихся привлечения инвестиций в экономику республики.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

По словам руководителя Правительства, главная цель этой работы – ускорение реализации крупных инвестиционных проектов и решение системных проблем, препятствующих улучшению инвестиционного климата, а также рассмотрение возможных мер по повышению эффективности инвес­тиционной политики, созданию благоприятных условий для инвес­торов и активизации работы по привлечению капитала.

Заслушана информация руководства Министерства иностранных дел, компании Kazakh Invest по темпам работы и анализу факторов, влияющих на динамику инвестиционной деятельности. По информации пресс-службы Премьер-министра, в 2024 году в Казахстане введено в эксплуатацию 230 инвестиционных проектов на 1,85 трлн тенге.

Работа Инвестиционного штаба за год позволила устранить 115 проб­лемных вопросов инвесторов по проектам на общую сумму свыше 50 млрд долларов.

Внедряется таргетированное привлечение инвесторов в приоритетные ниши, где у Казахстана имеется конкурентное преимущество с потенциалом для более высокого передела и экспорт­ных возможностей. Определен
топ-10 компаний-лидеров отраслей для переговоров по конкретным перспективам сотрудничества и перехода в стадию активного инвестирования. Так, работа перестраивается через принцип «заказа на инвестиции» с учетом потребностей экономики, конкурентных преимуществ регионов и других факторов.

К примеру, продуктивная работа проведена с крупнейшими китайскими агропромышленными компаниями. Fufeng Group в ближайшее время планирует начать строительство завода по выпуску глутамата натрия, получаемого путем глубокой переработки кукурузы. Проект, намеченный к осуществлению в Жамбылской облас­ти, обойдется инвестору в 350 млн долларов. Dalian Hesheng Holding Group летом текущего года приступит к СМР в рамках комплекса по глубокой переработке пшеницы в Акмолинской области проектной стоимостью в 650 млн долларов.

Со всеми компаниями продол­жается планомерная работа по «приземлению» проектов, созданию для них благоприятных условий, включая доступную инфраструктуру и оперативное решение административных вопросов. Кроме того, определены 20 стратегичес­ких проектов с общим объемом инвестиций в 12 млрд долларов, охватывающих ключевые отрас­ли экономики, включая агропромышленный комплекс, энергетику, промышленность, производство строительных материалов и другие.

Из числа представленных проек­тов в текущем году планируется зак­лючение соглашений об инвес­тициях по 14 проектам, по 13 – начало строительно-монтажных работ, и еще по 16 проектам намечено начать разработку проектно-сметной документации.

Внимание участников совещания также было акцентировано на проектах, договоренности по реализации которых были заключены в рамках рабочих поездок, встреч и иных мероприятий. Премьер-министр детально остановился на инвестиционных инициативах, чьи сроки осуществления были сорваны. Заслушаны акимы Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской областей, городов Астаны, Шымкента, министры здравоохранения, торговли.

– На сегодня меры по привлечению инвестиций, принимаемые со стороны акиматов, не раскрывают возможности регионов, недостаточно задействован экономический потенциал. Работа в данном направлении должна вестись на всех уровнях вертикали местной власти – включая районных акимов, – подчеркнул руководитель Правительства.

В ходе совещания были одоб­рены подходы по внедрению плановых индикаторов работы акиматов регионов, министерств. Действенным механизмом мониторинга и усиления контроля над реализацией проектов станет новая Национальная цифровая инвестиционная платформа, где на сегодня уже имеются данные о 1 159 проектах. Эта база будет пополняться совместно с НПП «Атамекен» и верифицироваться на местах акиматами.

Вместе с тем в ходе встречи отмечен ряд проблем, влияющих на оперативность работы госорганов и требующих принятия мер. Среди них – дефицит и отсутствие оперативного подведения инфраструктуры, сложные административные про­цедуры и задержки в выдаче разрешений, длительные сроки предоставления земельных участков. По всем вопросам приняты необходимые решения, сообщила пресс-служба руководителя Правительства.

– Президент на расширенном заседании отметил, что привлечение инвестиций – критически важный вопрос, требующий более оперативной работы без излишней бюрократии. Со стороны госорганов и особенно акиматов необходимо в ручном режиме контролировать ход исполнения проектов. Акимы и министры в ежедневном режиме должны заниматься этим вопросом. Это главная задача на сегодня – оперативно решать вопросы инвесторов, – подчеркнул Олжас Бектенов.

#совещание #Олжас Бектенов

Популярное

Все
Возврат к историческому времени
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Дадут «ума» и рудникам, и шахтам
Оптовый закуп: разумная экономия или ловушка от маркетологов?
Колледж гордится выпускниками
Хранит тепло зимой, прохладу – летом
Штраф за крысу в витрине
Вместо зала – подвал?
В музее-заповеднике «Ботай» активно работают со школьниками
Суд обязал акимат сельского округа выплатить долг за возведение дамб
Безопасность превыше всего
Кодекс нам в помощь
Дополнительные доходы планируется направлять в бюджет развития
Инновации для реабилитации
Уроки и выводы
Глобальный диалог
Когда опыт ценнее диплома
На юге началась посадка деревьев
Намечено построить третий сахарный завод
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Гордиться своей малой и большой родиной
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Казахстанские хоккеистки одержали победу над командой Китая
В стране раскрывается половина киберпреступлений
От хума до макитры
Дженерики, замещающие импорт
Бывшего замакима Алматы задержали в Астане
Президент посетил фестиваль «Город рабочих профессий»
Без обеда и даже без зарплаты работает «сотрудник» библиотеки
Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
Моя Караганда
Университеты будущего
Так что же к нам летит?
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Мероприятия к 30-летию АНК прошли в Актобе
На большом воздушном шаре
Министр обороны наградил участников UAE SWAT Challenge-2025
Орнамент из старых ключей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]