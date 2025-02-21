Приоритет для министров и акимов

По словам руководителя Правительства, главная цель этой работы – ускорение реализации крупных инвестиционных проектов и решение системных проблем, препятствующих улучшению инвестиционного климата, а также рассмотрение возможных мер по повышению эффективности инвес­тиционной политики, созданию благоприятных условий для инвес­торов и активизации работы по привлечению капитала.

Заслушана информация руководства Министерства иностранных дел, компании Kazakh Invest по темпам работы и анализу факторов, влияющих на динамику инвестиционной деятельности. По информации пресс-службы Премьер-министра, в 2024 году в Казахстане введено в эксплуатацию 230 инвестиционных проектов на 1,85 трлн тенге.

Работа Инвестиционного штаба за год позволила устранить 115 проб­лемных вопросов инвесторов по проектам на общую сумму свыше 50 млрд долларов.

Внедряется таргетированное привлечение инвесторов в приоритетные ниши, где у Казахстана имеется конкурентное преимущество с потенциалом для более высокого передела и экспорт­ных возможностей. Определен

топ-10 компаний-лидеров отраслей для переговоров по конкретным перспективам сотрудничества и перехода в стадию активного инвестирования. Так, работа перестраивается через принцип «заказа на инвестиции» с учетом потребностей экономики, конкурентных преимуществ регионов и других факторов.

К примеру, продуктивная работа проведена с крупнейшими китайскими агропромышленными компаниями. Fufeng Group в ближайшее время планирует начать строительство завода по выпуску глутамата натрия, получаемого путем глубокой переработки кукурузы. Проект, намеченный к осуществлению в Жамбылской облас­ти, обойдется инвестору в 350 млн долларов. Dalian Hesheng Holding Group летом текущего года приступит к СМР в рамках комплекса по глубокой переработке пшеницы в Акмолинской области проектной стоимостью в 650 млн долларов.

Со всеми компаниями продол­жается планомерная работа по «приземлению» проектов, созданию для них благоприятных условий, включая доступную инфраструктуру и оперативное решение административных вопросов. Кроме того, определены 20 стратегичес­ких проектов с общим объемом инвестиций в 12 млрд долларов, охватывающих ключевые отрас­ли экономики, включая агропромышленный комплекс, энергетику, промышленность, производство строительных материалов и другие.

Из числа представленных проек­тов в текущем году планируется зак­лючение соглашений об инвес­тициях по 14 проектам, по 13 – начало строительно-монтажных работ, и еще по 16 проектам намечено начать разработку проектно-сметной документации.

Внимание участников совещания также было акцентировано на проектах, договоренности по реализации которых были заключены в рамках рабочих поездок, встреч и иных мероприятий. Премьер-министр детально остановился на инвестиционных инициативах, чьи сроки осуществления были сорваны. Заслушаны акимы Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской областей, городов Астаны, Шымкента, министры здравоохранения, торговли.

– На сегодня меры по привлечению инвестиций, принимаемые со стороны акиматов, не раскрывают возможности регионов, недостаточно задействован экономический потенциал. Работа в данном направлении должна вестись на всех уровнях вертикали местной власти – включая районных акимов, – подчеркнул руководитель Правительства.

В ходе совещания были одоб­рены подходы по внедрению плановых индикаторов работы акиматов регионов, министерств. Действенным механизмом мониторинга и усиления контроля над реализацией проектов станет новая Национальная цифровая инвестиционная платформа, где на сегодня уже имеются данные о 1 159 проектах. Эта база будет пополняться совместно с НПП «Атамекен» и верифицироваться на местах акиматами.

Вместе с тем в ходе встречи отмечен ряд проблем, влияющих на оперативность работы госорганов и требующих принятия мер. Среди них – дефицит и отсутствие оперативного подведения инфраструктуры, сложные административные про­цедуры и задержки в выдаче разрешений, длительные сроки предоставления земельных участков. По всем вопросам приняты необходимые решения, сообщила пресс-служба руководителя Правительства.

– Президент на расширенном заседании отметил, что привлечение инвестиций – критически важный вопрос, требующий более оперативной работы без излишней бюрократии. Со стороны госорганов и особенно акиматов необходимо в ручном режиме контролировать ход исполнения проектов. Акимы и министры в ежедневном режиме должны заниматься этим вопросом. Это главная задача на сегодня – оперативно решать вопросы инвесторов, – подчеркнул Олжас Бектенов.