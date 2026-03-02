Фото: gov.kz

Глава оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов подчеркнул необходимость усиления практической направленности обучения личного состава и персональной ответственности командиров всех уровней за качество боевой подготовки.

Под руководством первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Каныша Абубакирова рассмотрены задачи командования в системе боевой подготовки, а также итоги внезапной проверки Десантно-штурмовых войск с приведением органов управления и воинских частей в высшие степени боевой готовности.

С докладами о планировании и организации мероприятий боевой подготовки по годичному циклу выступили: заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны Казахстана генерал-майор Кайрат Садыков, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев, главнокомандующий Военно-морскими силами капитан 1 ранга Канат Ниязбеков, командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев, а также начальник Департамента боевой подготовки генерал-майор Анатолий Довганюк.

Участники совещания обсудили единый курс стрельб, обновление сборника нормативов по предметам боевой подготовки, вопросы физической подготовки, а также формирование многоуровневой системы учебных центров и совершенствование организационно-штатных структур разведывательных подразделений.

Особое внимание уделено морально-психологическому состоянию личного состава. О внедрении современных подходов работы с военнослужащими и функционировании автоматизированных систем «Пирамида», «Напарник» и «Жауынгерлік дос» доложил начальник Департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев.

По итогам совещания даны указания по обновлению подходов в подготовке офицеров запаса и модернизации программ командирской и боевой подготовки подразделений резерва, разведки, тыла и медицинской службы. Актуализированы также вопросы объективной оценки уровня боевой подготовки и выработки единого подхода к формированию рейтинга подразделений как действенного инструмента повышения их готовности к выполнению задач по предназначению.