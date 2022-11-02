Ваш год, господа присяжные заседатели!

Приостановленная из-за коронавирусных ограничений работа судов присяжных возобновится вновь, и сфера их применения значительно расширится.

Суд с участием присяжных, внедренный 15 лет назад, широкого распространения так и не получил. Например, в СКО судебные процессы с участием присяжных проходят только в специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС). В 2019 году суд присяжных рассмотрел здесь всего четыре дела, а в 2020 и 2021– ни одного! Почему? Из-за пандемии.

С 2023 года начнут действовать внесенные в УПК изменения, и сфера применения суда присяжных резко расширится – до 32 составов, включая убийства, наркопреступления.

– Это более половины всех рассматриваемых в нашем суде дел, – поясняет председатель СМУС СКО Сергей Викторенко. – В 2024 году перечень еще больше расширится. Это правильно, потому что суд присяжных – один из основных институтов демократии!

– Почему же граждане поч­ти не обращаются в суды с участием присяжных заседателей?

– Обвиняемые обычно заявляют такие ходатайства только тогда, когда считают свою вину недоказанной или надеются, что суд присяжных будет более благосклонен к ним, – отвечает Сергей Викторенко. – За эти три года в Северо-Казахстанской области таких не нашлось. Но в этот период почти не было дел по убийствам при отягчающих обстоятельствах, а это самая ходовая статья для процессов с присяжными. В основном шли бытовые убийства, а они под суд с присяжными не подпадают.

Но всегда ли присяжные заседатели соответствуют высоким меркам? Насколько они самостоятельны в принятии справедливого решения? По мнению председателя СМУС, среди присяжных бывают очень наблюдательные люди, умеющие отстаивать свое мнение, спорить, обращать внимание на детали, на которые не обратил внимание судья.

Например, в 2019 году в суде присяжные рассматривали дело по обвинению сельчанина в том, что он обворовал своих родственников и покушался на их жизнь. Ночью проник в дом, забрал имущество и открыл вентиль газовой плиты, но от этого никто не пострадал, потому что в баллоне почти не было газа, а дверь он оставил приоткрытой. Парню грозил большой срок. Однако присяжные пришли к выводу, что покушения на убийство не было. Голос присяжного и голос судьи равны, решение определяется большинством голосов. Приговор суда присяжных может быть отменен вышестоящей судебной инстанцией, только если были процессуальные нарушения, но не по мотиву недоказанности.

Что касается отбора кандидатов в присяжные заседатели, то и эта система, по мнению Сергея Викторенко, тоже требует усовершенствования. Сейчас ее основой являются списки избирателей, из которых кандидатов отбирает специальная программа методом случайной выборки.

– Вот почему люди удивляются, получая извещение, они психологически не готовы к работе в качестве присяжного. Кто-то боится потерять в зарплате, хотя труд присяжных оплачивается, оплачиваются также дорожные расходы и проживание в городе. Для государства суд присяжных – это недешевое «удовольствие», широта его применения зависит еще и от уровня экономики. Со следующего года процесс составления списков кандидатов должен быть полностью переведен в электронный формат, поэтому есть надежда на улучшение качества спис­ков и на сокращение самого числа кандидатов. А пока 12 присяжных, в том числе двух запасных, приходится отбирать из 200 кандидатов! – отметил судья.