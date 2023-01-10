Приписка юношей к призывным участкам началась в Казахстане

В Казахстане в этом году на воинский учет планируют принять более 110 тысяч юношей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Ежегодно с января по март местные исполнительные органы совместно с местными органами военного управления проводят приписку граждан к призывным участкам.

Приписке к призывным участкам подлежат граждане Казахстана мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет.

Мероприятия проводятся в управлениях и отделах по делам обороны района (города областного значения) по постоянному или временному проживанию юношей.

«Приписка осуществляется для принятия граждан на воинский учет, определения их количества, категории годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и уровня физической подготовленности.

На основе этих сведений местные органы военного управления проводят предварительное распределение призывных ресурсов по видам и родам войск Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, предварительный отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения Министерства обороны», – пояснили в оборонном ведомстве.

В ходе приписки проводится проверка необходимых документов и медицинское обследование для выявления юношей, нуждающихся в лечении или медицинском наблюдении.

По завершении им выдается удостоверение о приписке к призывному участку – первый личный учетно-воинский документ гражданина Казахстана.

Всего в этом году на воинский учет Минобороны планирует принять более 110 тысяч юношей.