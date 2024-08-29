Природные ресурсы - особый объект права в обновленной Конституции

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Сара Идрышева, доктор юридических наук, профессор Высшей школы права Maqsut Narikbaev University

Доктор юридических наук, профессор Высшей школы права Maqsut Narikbaev University Сара Идрышева разъясняет нормы обновленной Конституции, касающиеся принадлежности народу Казахстана природных ресурсов страны, и о том, как ими можно распоряжаться 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Послании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2022 года было отмечено, что «справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель наших реформ». Одним из объектов в системе национальных богатств Казахстана являются природные ресурсы, под которыми в пункте 3 статьи 6 Конституции Республики Казахстан названы земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие ресурсы.

Закрепление в обновленной Конституции нормы о принадлежности названных объектов народу Казахстана вызвало одобрение в обществе и надежды на действительно справедливое распределение национальных богатств.

Однако реализация позитивных по своей сути норм Основного Закона за два истекших два года не нашла отражения на практике в жизни казахстанского общества. Причин тому видится несколько.

Так, буквальное понимание со стороны некоторых слоев населения возможности получения лично каждому в натуральном виде по определенной доле каждого вида природных ресурсов, конечно, утопично и неразумно. Полагаем, что именно поэтому пунктом 3 статьи 6 предусмотрено, что от имени народа право собственности осуществляет государство. Ведь только государство имеет специальные органы, организации, имеющие квалифицированные кадры, предназначенные организовывать деятельность по распределению и использованию различных видов природных ресурсов, в том числе осуществлять контроль за их правильным и эффективным использованием. Обратная сторона нормы об осуществлении права народа на природные ресурсы государством заключается в том, что народ как субъект права собственности сталкивается с многочисленными случаями нарушений его прав в процессе осуществления государством правомочий по владению, пользованию и распоряжению принадлежащими народу природными ресурсами.

В частности, в Послании отмечено, что общая площадь неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель, составляет около 10 миллионов гектаров, а нехватка водных ресурсов является «серьезным барьером для устойчивого экономического развития страны», что влияет и на состояние национальной безопасности.

Другим фактором, препятствующим реализации рассматриваемой конституционной новеллы, является, на наш взгляд, отсутствие научной разработанности института «право собственности народа». В академической среде данный институт вызывает неоднозначные суждения.

Одним из первых свое мнение выразил доктор юридических наук, академик НАН РК профессор М.К. Сулейменов, проанализировав в том числе суть «общенародной собственности» в реалиях советского государства. Он полагает, что в частноправовых отношениях (право собственности) «народ» не может быть субъектом, носителем прав и обязанностей: «Собственник всегда должен быть персонифицирован, все остальные юридические формы не обеспечивают эффективной правовой защиты».

Профессор Мухамеджанов Э.Б. полагает, что народ как суверен является единственным источником государственной власти (п.1 статьи 3 Конституции), однако это аксиома сферы публичного права и нельзя данные правоотношения распространять на правоотношения, предусмотренные п.3 ст. 6 Конституции, т.к. это разные сферы правового регулирования.

Карагусов Ф.С. считает, что «отдав под контроль государства объекты материального и культурного наследия казахстанского народа, Конституция обусловила отчуждение народа от органически и исторически принадлежащего ему имущества и тем самым допустила практическую возможность, по крайней мере, необоснованного присвоения некоторых из таких имущественных объектов частными лицами, неэффективное использование и управление ими, недостаточность мер по обеспечению их сохранности и надлежащего содержания и другим негативным проявлениям».

Данная тема явилась предметом обсуждения на заседании Научно-консультативного совета при Конституционном Суде РК 7 июня 2024 г., где выступили с докладами академик НАН РК Сулейменов М.К., профессор Ильясова К.М., доцент Скрябин С.В. Рекомендации членов Научно-консультативного совета по итогам заседания были направлены заинтересованным государственным органам для рассмотрения в рамках в нормотворческой деятельности.

Третий фактор практической неэффективности конституционной новеллы заключается, на наш взгляд, в отсутствии механизма контроля посредством мониторинга реализации конституционных норм в отраслевом законодательстве. Представляется, что такой мониторинг необходим не только для контроля исполнения нормативных постановлений Конституционного Суда РК, но и за реализацией конституционных новелл именно в отраслевом законодательстве. Ныне должно стать аксиомой положение о том, что конституционный мониторинг является важным инструментом обеспечения правовой охраны Основного закона государства. Об этом было сказано и в Послании Конституционного Совета РК 2017 года.

Многие нарушения конституционной нормы о природных ресурсах происходят на местном уровне в деятельности местных исполнительных и представительных органов, на что также обращали внимание и глава государства, и орган конституционного контроля. Полагаем, что данная сфера также должна быть объектом конституционного мониторинга.

Реализацию норм статьи 6 Конституции РК на практике можно было бы начать путем изменения, в частности, формулировок в Актах обвинения по уголовным делам, в протоколах об административных правонарушениях, в исках в рамках гражданского судопроизводства. Так, при причинении имущественного вреда лесным угодьям, недрам, земельным участкам и другим природным ресурсам представляется необходимым указывать на причинение тем самым вреда не «государству», а «народу»; предметы виндикационных и негаторных исков формулировать как «истребование имущества, принадлежащего народу», «прекращение нарушения права владения/пользования народа». Действующие в системе прокуратуры Республики Казахстан подразделения по защите интересов государства возможно переименовать в смысле норм пункта 3 статьи 6 Конституции РК.  

Изложенные в статье мысли не являются бесспорными. Цель публикации - обратить внимание общества на создавшуюся проблему по реализации важнейшей нормы Основного Закона не только в отраслевом законодательстве, но главное - в практике деятельности государственных органов, судебной практике, в юридической науке и необходимости в этой связи применения механизма конституционного мониторинга.

Президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым было сказано: «Обновленная Конституция задает совершенно новые стандарты политической системы с честными и открытыми правилами игры». Применительно к поднятым нами проблемным вопросам такие «правила игры» уже заложены в самой Конституции РК и Законе РК «О правовых актах». Приоритетность норм Конституции, их прямое действие являются аксиомой. В этой связи представляется необходимым применить объективно необходимые меры со стороны уполномоченных государственных органов по реальному введению в действие неэффективно реализуемых норм Основного Закона Республики Казахстан о принадлежности природных ресурсов народу Казахстана.  

#конституция #Конституционный суд #Верховенство права #Конституционное право

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