Природный резерват создадут для сохранения популяции каспийского тюленя

На сегодня уже разрабатывается естественно-научное обоснование проекта.

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Для сохранения популяции каспийского тюленя будет создан государственный природный резерват на Каспийском море. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает Kazpravda.kz.

Как он отметил, важными являются вопросы сохранения популяции каспийского тюленя.

"В рамках поручения президента ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море. На сегодня разрабатывается естественно-научное обоснование, которое планируем получить в январе 2023 года и далее приступить к разработке ТЭО", - сказал министр.

Также Сериккали Брекешев указал на необходимость внести коррективы в Программу развития рыбного хозяйства и актуализировать индикаторы с учетом текущей ситуации по маловодности и обстановки на мировых рынках.

«Эту работу мы проведем совместно с представителями бизнеса и науки. После согласования с госорганами, соответствующий проект постановления Правительства будет внесен во втором квартале следующего года», —добавил глава Минэкологии.