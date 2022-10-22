Приступил к работе штаб кандидата в президенты РК Жигули Дайрабаева

В городе Астане состоялось открытие республиканского штаба кандидата в президенты Республики Казахстан от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Руководитель республиканского штаба кандидата Толеутай Рахимбеков представил кандидата и рассказал о планах проведения предвыборной кампании.

Агитационной работой планируется охватить населенные пункты Казахстана, а именно: 88 городов, 30 поселков, более 6 000 сельских населенных пунктов, расположенных в 20 регионах.

Поездки кандидата и доверенных лиц будут проходить в формате «от двери к двери». Все мероприятия будут проведены вовремя.

Программа и предложения кандидата Жигули Дайрабаева от партии «Ауыл», как утверждает Толеутай Рахимбеков, обязательно найдут добрый отклик в сердцах казахстанцев.

По его словам, штабы по поддержке кандидата имеются во всех регионах страны, включая 3 города республиканского значения, а также организовано 222 штаба во всех 164 сельских районах и 37 городах областного уровня.

На мероприятии выступили ряд фермеров и активисты молодежного крыла партии.