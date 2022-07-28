Присвоил 100 млн тенге бизнесменов: осужден замглавы Департамента экологии по Кызылординской области

Осужден заместитель руководителя Департамента экологии по Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.
Приговором Специализированного межрайонного уголовного суда города Шымкента к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности осужден заместитель руководителя Департамента экологии по Кызылординской области Б. Тлегенов.
«Он признан виновным в завладении обманным путем 100 миллионов тенге, принадлежавших руководителям ТОО.
Также Тлегенов подстрекал руководителей ТОО к даче взятки якобы должностным лицам прокуратуры, департаментов госдоходов и экономических расследований Кызылординской области за прекращение дела о нарушениях экологического законодательства в отношении ТОО и отзыв уведомления органов государственных доходов», – рассказали подробности в Антикоре.
Приговор не вступил в законную силу.