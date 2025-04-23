Присвоил 35 млн тенге: директора госучреждения осудили в Актобе

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Также правонарушитель растратил бюджетные 237 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Городской суд №2 вынес приговор в отношении директора Центра обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий А.Тильмагамбетова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Было установлено, что он в сговоре с индивидуальным предпринимателем А. Кусумовым присвоил 35 млн тенге путем заключения фиктивного договора госзакупок и оплаты за заведомо невыполненные работы по нанесению дорожной разметки. При этом, закупки работ были осуществлены способом из одного источника.

Кроме того, гражданин растратил бюджетные средства в размере 237 млн тенге, заключив с подрядными организациями договоры госзакупок работ по нанесению дорожной разметки, которые подлежали выполнению ими в рамках своих гарантийных обязательств.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Этим же приговором его сообщник А. Кусумов приговорен к 7 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать материально ответственные должности в коммерческих и государственных организациях», – уточнили в пресс-службе госоргана.

Судебный акт в законную силу не вступил.

#суд #Актобе #Антикор #разметка #директор

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