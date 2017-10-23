Притеснения казахской диаспоры в КНР прокомментировал глава МИД РК
Жания Уранкаева
Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал информацию о притеснении казахской диаспоры в КНР, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
К главе внешнеполитического ведомства обратились журналисты, владеющие информацией о притеснениях казахов в соседней стране. Абдрахманов заверил, что все вопросы, которые касаются жизни диаспоры за рубежом, регулярно поднимаются в обсуждениях с китайской стороной.
"Все, что касается казахской диаспоры за рубежом, конечно же, входит в сферу наших интересов. Министерство иностранных дел и другие соответствующие министерства и ведомства в РК имеют прямое поручение от Главы государства, которое в последний раз было дано во время Всемирного курултая казахов. Интересы нашей казахской диаспоры за границей всегда в орбите нашей внешнеполитической службы", – сказал он.
Министр уточнил, что в профильное ведомство пока не поступали жалобы от представителей казахской диаспоры.
"В случае поступления какой-либо информации по ущемлению прав или в вашей интерпретации – гонений, я не использую это слово, мы все эти вопросы поднимаем перед китайской стороной. У нас налажен с Китайской Народной Республикой весьма интенсивный диалог на официальном уровне, на межправительственном уровне. Все эти вопросы, я вас уверяю, находят место в повестке дня наших двусторонних регулярных консультаций", – заверил глава МИД РК и записал имеющиеся у журналиста данные о фактах притеснений.
Кроме этого, Абдрахманов рассказал о тех случаях, которые уже обсуждались представителями двух стран.
"Все вопросы, которые поднимались, например, по итогам курултая, мы выяснили, что казахи в Китае, в частности, в Синьцзянь-Уйгурском регионе страны, испытывают затруднения с получением официальных документов, с получением на руки паспортов для того, чтобы они могли пересечь государственную границу и совершить поездку, и те, кто на государственной службе находятся в КНР, испытывают затруднения опять-таки с получением документов в виде паспортов – все эти вопросы мы тщательно изучаем, анализируем, а также обсуждаем с нашими китайскими коллегами", – резюмировал министр иностранных дел РК.
Напомним, в ходе Всемирного курултая казахов, который прошел в июне этого года, один из участников мероприятия рассказал Президенту РК о нарушении прав казахов, которые проживают в Китае. В свою очередь, Глава РК дал поручение создать фонд поддержки казахов за рубежом.