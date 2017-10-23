Политика
Притеснения казахской диаспоры в КНР прокомментировал глава МИД РК
Жания Уранкаева
Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал информацию о притеснении казахской диаспоры в КНР, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

К главе внешнеполитического ведомства обратились журналисты, владеющие информацией о притеснениях казахов в соседней стране. Абдрахманов заверил, что все вопросы, которые касаются жизни диаспоры за рубежом, регулярно поднимаются в обсуждениях с китайской стороной. 

"Все, что касается казахской диаспоры за рубежом, конечно же, входит в сферу наших интересов. Министерство иностранных дел и другие соответствующие министерства и ведомства в РК имеют прямое поручение от Главы государства, которое в последний раз было дано во время Всемирного курултая казахов. Интересы нашей казахской диаспоры за границей всегда в орбите нашей внешнеполитической службы", – сказал он.

Министр уточнил, что в профильное ведомство пока не поступали жалобы от представителей казахской диаспоры. 

"В случае поступления какой-либо информации по ущемлению прав или в вашей интерпретации – гонений,  я не использую это слово, мы все эти вопросы поднимаем перед китайской стороной. У нас налажен с Китайской Народной Республикой весьма интенсивный диалог на официальном уровне, на межправительственном уровне. Все эти вопросы, я вас уверяю, находят место в повестке дня наших двусторонних регулярных консультаций", – заверил глава МИД РК и записал имеющиеся у журналиста данные о фактах притеснений. 

Кроме этого, Абдрахманов рассказал о тех случаях, которые уже обсуждались представителями двух стран.

"Все вопросы, которые поднимались, например, по итогам курултая, мы выяснили, что казахи в Китае, в частности, в Синьцзянь-Уйгурском регионе страны, испытывают затруднения с получением официальных документов, с получением на руки паспортов для того, чтобы они могли пересечь государственную границу и совершить поездку, и те, кто на государственной службе находятся в КНР, испытывают затруднения опять-таки с получением документов в виде паспортов – все эти вопросы мы тщательно изучаем, анализируем, а также обсуждаем с нашими китайскими коллегами", – резюмировал министр иностранных дел РК. 

Напомним, в ходе Всемирного курултая казахов, который прошел в июне этого года, один из участников мероприятия рассказал Президенту РК о нарушении прав казахов, которые проживают в Китае. В свою очередь, Глава РК дал поручение создать фонд поддержки казахов за рубежом. 

Популярное

Все
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
Представителей ЖСК задержали прямо на собрании в акимате Атырау
В чем символизм переименования Капшагая в честь Кунаева
Защищать детей от травли планируют по-новому в Казахстане
Дархан Жазыкбаев: «Госслужащий должен всецело ориентироваться на запросы населения»
Как зарубежные политики и эксперты оценивают новую программу реформ Токаева
Необычную творческую идею воплотили в знаменитом спорткомплексе Казахстана
Строительство многоэтажки в селе вызвало бурный протест местных жителей
Какой должна быть госслужба в новом Казахстане: интервью с главой АДГС РК
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фонд "Народу Казахстана"
Динара Алимова назначена советником Премьер-министра РК по коммуникациям
Новые руководители назначены в спортивных организациях Казахстана
Двое взрослых и подросток погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Встречу с представителями University of Arizona провели в Правительстве РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 апреля
Казахстан ратифицировал конвенцию ООН по урегулированию международных коммерческих споров
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы продолжается, но как избежать таких случаев в будущем?
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечения тотально незрячих и инвалидов с повреждением позвоночника
Рывок в профилактике кибербуллинга детей может сделать Казахстан
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
Сменился аким Атырауской области
Поручения , Политика , Кадровые назначения , Правительство
Премьер дал поручения новому акиму Кызылординской области
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
Назначен новый аким Кызылординской области
Политика , Сенат
Казахстан ратифицировал конвенцию ООН по урегулированию меж…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021