Притяжение Тасбогета

Сельский микрорайон города

В минувшем году в рамках празднования 200-й годовщины областного центра кызылординцы торжественно отметили и 70-летие пригородного поселка Тасбогет – нынешней юго-восточной окраины областного центра, на территории которой проживает около 25 тыс. жителей. Однако в советские времена он строился как административный центр Сырдарьинского района в статусе поселка городского типа, получив прогрессивную по тем временам развитую инфраструктуру: Дом культуры, кинотеатр, библиотеки, образовательные и медицинские объекты, четырех- и двухэтажные жилые дома…

По сути, к Кызылорде пристрои­ли еще один небольшой город – центральные площади областного и районного центров, кстати, разделяет всего около 9 км. В связи с этим невольно вспоминается «разбор полетов» в начале 2000-х годов, устроенный в Приаралье некоторым акимам районов. Получив назначения на важные государственные посты, они не соизволили переехать в сельскую местность и проживали с семьями в областном центре, наведываясь на службу на расстояния от нескольких десятков до более чем 300 км. Но в случае с Тасбогетом ситуация была немного иной.

Административные границы Сырдарьинского района соседствовали с Кызылордой на севере и юге, то есть поселки располагались по обе стороны города. Только сомнения в целесообразности принятого решения это обстоятельство не развеивает. Районный центр в пригороде был втиснут в весьма ограниченное пространство между рекой Сырдарьей и правобережным магистральным каналом, не имел своих сельхозугодий, крупных производств, обеспечивающих работой жителей райцентра. Кто-то явно не учел того, что близость к областному центру сделает его весьма притягательным для сельчан, стремящихся в город за более комфортной и благополучной жизнью. Впрочем, и сейчас в этом отношении ничего не изменилось. Население здесь стремительно растет не только по естественным причинам.

…Администрацию Сырдарьинского района в середине 90-х годов минувшего столетия перевели в поселок Теренозек, а Тасбогет стал сельским округом в составе областного центра. Возможно, еще полтора-два десятилетия назад такой статус можно было оправдать тем, что город и поселок разделяли степные массивы, пустыри. Однако строительный бум, спровоцированный реализацией государственной программы развития жилищного строительства, за минувшее десятилетие не оставил в областном центре пустующих территорий. Между Кызылордой и Тасбогетом на 4,5 тыс. га стремительно вырос новый район «Астана» с весьма плотной застройкой.

Разрастался город и на 1 308 га административной территории поселка, граничащей с областным центром по правобережному магистральному каналу. В нем построили областные школу-интернат для одаренных детей и детскую больницу, ряд других городских и региональных объектов, а после возведения нового микрорайона из 13 трехэтажных жилых домов жители в шутку стали называть Тасбогет «сельским микрорайоном города». В нем, кстати, получили квартиры городские очередники из льготных категорий, в том числе социально уязвимых слоев населения. Этот список общий для горожан и жителей Тасбогета. В то же время для претендующих на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) существует два списка. В городской жители окраины тоже пода­ют заявления, а некоторые уже получили землю в микрорайо­не «Байтерек».

Что нам стоит дом построить…

В сельском округе есть свой список очередников, количество которых с 2006 по 2018 год дорос­ло до 4 070 человек. Правда, за все эти 13 лет ни один из них не получил заветные 10 соток. По сведениям акимата Тасбогета, с 2006 года наделы под ИЖС в поселке не предоставляются – свободной земли нет.

А вот проблем с уже выданными ранее участками хоть отбавляй. Дело в том, что все свободные земли успели раздать до появления в законодательстве требования об обязательной подводке к участкам инженерных коммуникаций, дорог.

Власти поселка до сих пор устраняют последствия того массового, по сути, разбазаривания земель: решают вопросы газо-, водо- и электроснабжения в новом районе с сотнями таких наделов вдоль защитной дамбы реки Сырдарьи. Многие уже построили здесь дома, но из-за бездорожья не всегда могут к ним подъехать. Весной и осенью после осадков, наверное, и на тракторе лучше сюда не соваться – почва солончаковая, из-за соли раскисшая жижа и в морозы-то не всегда замерзает. А еще рытвины, бугры, высокая колея – после грузовиков, доставлявших строительные материалы.

Состоянием дорог, конечно же, власти тоже озабочены. Уже подали заявку в городской акимат на строительство гравийных дорог на 15 улицах. Цена вопроса внушительная – 640 млн тенге!

В Тасбогете, кстати, 52 улицы общей протяженностью 73,2 км, только 35 (43 км) имеют асфальтовое покрытие. В центре проезжая часть в хорошем состоянии, а на ряде других, мягко говоря, далека от идеала.

– В 2014 году мы подготовили документы на капитальный ремонт проезжей части 16 улиц на общую сумму 980 миллионов тенге, 13 из которых уже его прошли. В текущем году планируется сменить дорожное полотно на оставшихся трех улицах из спис­ка капремонта на сумму более 161,7 млн тенге. Еще на 15 намечен средний ремонт (523 тыс. тенге), – пояснил заместитель акима Тас­богета Жапбасбай Байхадамов.

Получается в текущем году ситуация с дорогами в этом районе вряд ли изменится…

– Не знаю, какой по счету я хозяин участка, приобрел 10 соток по улице Жанбаева, дом № 5 еще в 2013 году за 500 тысяч тенге – у владельца был акт на землю от 2011 года, – говорит Серик Калмагамбетов. – Сначала обрадовались, насчитал здесь около 250 участков, многие уже строились, говорили, что вопрос с коммуникациями быстро решится – большой ведь микрорайон. Но надежды не оправдались, наша стройка затянулась – инженерные коммуникации не подвели ни через год, ни через два.

Электричеством Серику Калмагамбетову с соседями пришлось обеспечивать себя самостоятельно по временной схеме – потребовалось 750 метров кабеля и 10 столбов – это на 4 дома. В 2017 году акимат провел по улице Жанбаева газопровод, а в минувшем случилось еще одно знаковое событие – дождались и ветки питьевого водоснабжения.

– Мы понимаем, что подвод коммунальной инфраструктуры требует громадных средств, благодарны за то, что государство нам помогает. Но не все требует больших денег. К дамбе у жителей есть претензии – как-то несерьезно подошли: засыпали грунтом одну сторону асфальтовой дороги – теперь для проезда здесь одна полоса осталась. К тому же с нее нет съезда на ряд улиц. Добираться нужно в объезд, но по этим дорогам даже сейчас, когда земля просохла, проехать сложно. Если пока нет возможности строить дороги, то можно хотя бы грейдером сделать грунтовые дороги, это не так дорого, – поделился советом Серик Калмагамбетов.

А вот семье Айбека Абдикали­улы повезло больше. Они уже переехали из «двушки» в пяти­этажном доме в микрорайоне «Мерей» в Тасбогет и не жалеют. Учас­ток приобрели со всем набором коммуникаций: электричест­вом, питьевой водой, централизованным газоснабжением, благодаря которому и с обогревом дома в отопительный сезон проблем не возникает.

– Два года назад приобрели участок по улице Абилкасымова, который обошелся нам в один миллион тенге, – рассказывает Айбек. – В черте областного цент­ра такой земельный надел стоит значительно – в несколько раз дороже, а ведь необходимы еще средства на строительство. Благодаря доступной стоимости земли мы смогли построить, как и мечтали, просторный дом с пятью жилыми комнатами и большой кухней. Есть огород, на котором выращиваем томаты, огурцы и другие овощи, уже высадили саженцы плодовых деревьев.

…Выезжая из «нового» района, попали на улицу Абая, которая тоже оказалась полна недоразумений, связанных с былой вольницей раздачи земельных наделов. На четвертом по счету доме красовалась табличка с № 1, а почти в полукилометре обнаружился и дом № 4-е, то есть седьмой с одним номером! Не завидую экстренным службам, если они вдруг кому-то здесь понадобятся…

Есть позитивные перемены

Центр Тасбогета оставляет приятное впечатление – выглядит вполне благополучно и ухоженно. На 19 улицах регулярно занимается санитарной очисткой специализированная компания, но и на окраинах чисто, много зеленых насаждений, хотя поливной водой поселок обеспечен только на 30%. Зато с питьевой – проблем нет, Тас­богет – первый потребитель на пути магистрального водовода в город – водоканал находится на территории поселка. Прошла здесь и газификация вслед за микрорайонами областного центра.

На высоком уровне организованы и пассажирские перевозки. С городом поселок связывают 6 пассажирских маршрутов, курсирующих до окраинных улиц. При этом на трех маршрутах задействованы автобусы большой вместимости.

Без проблем можно доехать в любую точку Кызылорды, так что жителям Тасбогета созданы хорошие условия и для работы на городских предприятиях, как собственно, и для горожан, которые трудоустроены в поселке. Бизнес, кстати, здесь представлен 692 структурами – АО, ТОО, ИП и КХ, а официальный уровень безработицы составляет 0,6% от экономически активного населения.

В минувшем году количество предпринимателей в Тасбогете увеличилось на полсотни, получивших гранты и кредиты на реализацию своих бизнес-проектов. А вот Темирлан Иманов разочаровался в мерах государственной поддержки начинающих предпринимателей при попытке открыть перепелиную ферму из-за условий кредитования.

– Нам необходимо было 5 миллионов тенге. Ферму нужно построить, наладить производство, но кредит, как выяснилось, нужно начинать выплачивать уже через несколько месяцев. Получается, еще стены поднимаешь, а уже плати, отсрочки нет, да еще нужен залог. Сейчас работаю водителем, доходы низкие, семья у меня из-за этого распалась, а с бизнесом пока не срастается, – посетовал Темирлан Иманов.

Однако он не отчаивается. Идей у него еще много, хочет построить теплицу, кур разводить, благо на родительском участке есть неиспользуемая земля, подведен природный газ.

…Конечно же, за семь десятилетий появился в Тасбогете и обветшалый жилой фонд. Но государство приходит на помощь: 18 каркасно-камышитовых двух­этажек, домов барачного типа, общежитий были признаны аварийными и полностью расселены. В очередь под снос недавно попали еще 3 ветхих жилых строения, в которых проживает около 130 жителей. Эти дома пока не признаны аварийными, но как только это произойдет, вопросом их расселения займутся городские власти, которые в рамках местной программы жилищного строительства «Орда» уже обеспечили квартирами в новых домах около 1 тыс. горожан, ранее проживавших с угрозой для жизни.

Жизнь становится лучше

Многоэтажный жилой фонд тоже приводится в порядок. Во дворах жилых кварталов построе­ны спортивно-игровые площадки, дороги покрыты асфальтом, своевременно проводится уборка территории.

– Сейчас наша жизнь не идет ни в какое сравнение с тем, как мы выживали в начале 2000-х годов, – вспоминает Айгуль Балкеева, проживающая в одном из двухэтажных домов по улице Амангельды. – Мы с супругом и дочерью переехали в Тасбогет в 2001 году из поселка Тонкерис Шиелийского района. У меня тогда возникли серьезные проблемы со зрением, поэтому решили перебраться поближе к областному центру, в котором можно получить квалифицированную медицинскую помощь. В поселке квартиры были недорогие, за двухкомнатную мы заплатили 200 тысяч тенге. Но вот жить в ней оказалось трудно, намучились.

По словам Айгуль Балкеевой, первой проблемой стало полное отсутствие питьевой воды в доме, ее приходилось носить за 300 метров с канализационно-насосной станции целых 2 года, пока не заменили трубы внутри­квартальных сетей. С приходом зимы новоселы поняли, что и отопления у них практически нет – радиаторы чуть теплятся, но не греют. Спасались от холодов с помощью самодельной печки-«буржуйки», ее в те годы устанавливали все жители многоквартирных домов поселка. Обогревались с помощью дров и угля, при этом приходилось еще оплачивать «отопление».

– Нам сказали, что проблема в стояках, мы их заменили – потратились, но ничего не изменилось. Наши страдания закончились только в 2005 году, когда в Кызылорде была проведена газификация. Южная котельная тогда получила новое оборудование, работающее на голубом топливе. Впервые в нашей квартире зимой стало по-настоящему тепло. Живем и радуемся комфорту, – сказала жительница Тасбогета.

В приоритете – дети

Поделилась Айгуль Балкеева и своим мнением о социальной политике государства. Пока здоровье позволяло работать, она пыталась заниматься бизнесом, открыла продуктовый ларек. Но лечение, операция по квоте в Алматы не помогли, сейчас ей присвоена первая группа инвалидности по зрению, за которую ежемесячно получает пособие в размере 57 тыс. тенге.

Еще одна неприятность – распался брак у дочери, которая одна воспитывает четверых детей, в том числе двоих школьников, а младшему ребенку всего 2 года. Она пока не может выйти на работу. Бабушка рада бы помочь, но разве уследишь за маленькими непоседами с одним еле видящим глазом…

– Государство нам хорошо помогает. Дочь получает адресную социальную помощь на детей в размере около 60 тысяч тенге, а с апреля обещают выплачивать по 21 тысячи на каждого ребенка. В школе тоже о нас не забывают, одному ребенку выдали зимнюю куртку, второму – обувь, учебники, питание – все бесплатно. Нас радует такая забота, поддержка многодетных семей, людей оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – подчеркнула жительница Тасбогета.

Попросила поблагодарить инициаторов повышения размера адресной социальной помощи и мать-героиня Лиза Уранова, одна воспитывающая семерых детей.

– Документы уже подала в акимат поселка, сказали выплаты будут увеличены с апреля. Очень хорошая новость, – отметила многодетная мама.

Но, как выяснилось, не все проживающие в Тасбогете и имеющие право на получение адресной социальной помощи смогут ее получать. По словам Жапбасбая Байхадамова, в поселке весьма доступная по цене аренда жилья, поэтому здесь проживает очень много приезжих из областного центра, разных районов, включая отдаленные поселки, в том числе многодетных семей с низкими доходами. Кто-то живет у родственников. А проблема в том, что владельцы жилья отказываются прописывать приезжих, а без регистрации по месту жительства в поселке акимат не имеет права принимать документы для начисления адресной социальной помощи.

Как быть в такой ситуации малообеспеченным семьям, у которых в силу каких-то жизненных обстоятельств отсутствует жилье и нет прописки? А без регистрации по месту жительства не только пособие не получишь, сложности могут возникнуть при трудоустройстве, оформлении детей в школы, постановке в очередь на получение льготного жилья.

…А тем временем городская окраи­на вынуждена решать сопутствующие высокой рождаемости и притоку населения вопросы. В минувшем году в Тасбогете открылся уже восьмой типовой детский сад. В планах – строительство еще одной школы, в имеющихся 4 учебных заведениях уже тесно: за минувшую пятилетку школьный контингент увеличился на 991 учащегося.

В школе-лицее № 11, рассчитанной на 1 176 учеников, сейчас обучается 2 087 детей. В ней уже 10 первых классов. А в новом учебном году здесь ждут очередного наплыва учеников – в школы пойдут, как известно, дети уже с 6 лет... Однако, по словам директора учебного заведения Жаннат Садвакасовой, родители могут не переживать, в новом учебном году школа-лицей готова к увеличению контингента. Но позитивные тенденции роста юных жителей поселка говорят о том, что в ближайшие годы Тасбогету все-таки понадобится новая школа.