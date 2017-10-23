Свежий выпуск
​Приверженность независимости
Алия Искандерова, Уральск

Приветствуя участников конференции, аким Западно-Казах­станской области Алтай Кульгинов отметил, что, глубоко осознавая историю своего народа и страны, мы особо ценим обретенную в конце прошлого столетия независимость.

– Не последнюю роль в этой многовековой борьбе сыграли и представители национальной интеллигенции рубежа XIX и ХХ столетий. Появление первой политической партии «Алаш», правительства Алаш­орды свидетельствовали о возросшей гражданской зрелости и высоком потенциале казахской политической элиты, способной решать судьбоносные вопросы будущего развития родного народа, – подчеркнул он.

Алтай Кульгинов сделал акцент и на том, что и сегодня сохраняется преемственная взаимосвязь с идеями казахской интеллигенции прошлого века.

– Стратегия национального прорыва осуществляется в инициативах, идеях и деятельности Президента независимого Казахстана и затрагивает все сферы общест­венной жизни, внутренней и внешней политики государства, – сказал он. – А бережное отношение к истории, духовности и культуре провозглашены в программе Главы государства «Рухани жаңғыру», обеспечивающей нравственную и культурную преемственность казахстанцев.

В ходе встречи выступил японский исследователь, профессор Центра российско-славянских исследований Университета Хоккайдо Уяма Томохико.

Он сделал анализ политичес­кой ситуации, сложившейся в то непростое время, а также программы партии «Алаш».

Большой интерес участников конференции вызвал и доклад московского профессора, доктора юридических наук, члена-коррес­пондента РАН Василия Христофорова, который изучил движение «Алаш» через призму документов, связанных с советской репрессивной политикой. В своей работе ученый использовал источники из различных архивов.

Участники также обсудили личности представителей партии «Алаш» и их судьбы, особое внимание уделив влиянию идей независимости, выдвигаемых в начале ХХ века, на формирование современной государственности.

Вторая часть международной научной конференции прошла на следующий день в областной библиотеке им Н. Крупской в Оренбурге.

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