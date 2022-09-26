Фото: polisia.kz
Происшествия , Видеогалерея
Привязанную к грузовику собаку протащили по селу в Алматинской области (видео)

Очередной живодер шокировал казахстанцев. Видео с собакой, привязанной к едущему грузовику, разлетелось по соцсетям, сообщает Kazpravda.kz.

Инцидент произошел в Талгарском районе Алматинской области. Очевидец снял на одной из сельских дорог КамАЗ с привязанной к нему собакой. Видно, как бедное животное едва поспевает за автомашиной. Удалось ли собаке выжить после такой пытки, неизвестно.

Видео прокомментировали в правоохранительных органах области.

«Здравствуйте уважаемые жители Алматинской области, данный факт поручен прокуратуре Талгарского района», – отметили в надзорном органе области.

Как проинформировал в свою очередь заместитель начальника ДП Алматинской области по следственной работе Рустам Абдрахманов, правонарушение зарегистрировано в управлении полиции Талгарского района.

«Проверка уже поручена сотрудникам указанного подразделения. Обязательно установим правонарушителя и примем меры», – заверил Абдрахманов.

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