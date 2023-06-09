"Приятной неожиданностью" стала для Токаева особая связь еврокомиссара с Казахстаном

Президент, Международное сотрудничество, Политика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил президент, мама Януша Войчеховского проживала в Казахстане во время Второй мировой войны.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства провел встречу с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушом Войчеховским, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Януша Войчеховского за участие в Международном форуме Астана в качестве спикера.

"Для меня стало приятной неожиданностью, что у Вас есть особая связь с нашей страной. Ваша мама проживала в Казахстане во время Второй мировой войны. Поэтому мы очень рады Вашему визиту. В Казахстане проживают представители польской диаспоры. У нас есть общие культурно-духовные связи. Такие известные личности, как Бенедикт Поляк, Адольф Янушкевич, Густав Зелинский, Александр Затаевич внесли значительный вклад в развитие истории и культуры Казахстана", – сказал глава государства.

В ходе беседы президент отметил стратегический характер сотрудничества с Европейским Союзом – крупнейшим торговым партнером Казахстана.

"Недавно в Кыргызстане мы провели встречу нового формата "Центральная Азия – Европейский Союз". До этого первая встреча состоялась в Астане. Нам следует продолжать поддерживать такой формат встреч на высоком уровне, чтобы продемонстрировать нашу приверженность и стремление к более тесным отношениям. В начале этого года мы отметили знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС. Я думаю, что у нас есть большие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал еврокомиссара о проводимых в Казахстане реформах, а также о преобразованиях, способствующих развитию демократии, защите прав человека и верховенству закона.

Он также обратил внимание на имеющийся потенциал Казахстана для расширения сотрудничества с ЕС в сельскохозяйственной отрасли. По словам главы государства, республика готова увеличить экспорт зерновых и масличных культур, высококачественных органических продуктов. 

В свою очередь Януш Войчеховский поблагодарил президента Казахстана за оказанное гостеприимство.

"Спасибо, что упомянули о моих особых отношениях с Казахстаном. Моя мать прожила здесь 6 лет в период Второй мировой войны. Она с большой теплотой рассказывала о дружелюбности казахов к ним в это очень тяжелое время. Именно поэтому я испытываю особые симпатии к Казахстану. Поздравляю Вас с успешным проведением Международного форума Астана. Вы выступили с очень содержательной речью. Я полностью согласен с Вами, что нам нужно обозначить вызовы и вести диалог, чтобы найти решение этих проблем. Продовольственная безопасность является одной из серьезных вызовов глобального уровня", – сказал еврокомиссар.

 

 

#переговоры #Токаев #сотрудничество #связь #еврокомиссар

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