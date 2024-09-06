Призеру Паралимпиады-2024 Еркину Габбасову помогли закрыть ипотеку

Ему вручили сертификат на на 7 млн тенге

фото: НОК РК

В Министерстве цифрового развития Казахстана поздравили призера Паралимпиады -2024 в Париже Еркина Габбасова с серебряной медалью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

«Мы очень гордимся тем, что среди нас есть спортсмен, который принес Казахстану первую медаль в паралимпийской стрельбе. Еркин работает в Кокшетауском специализированном центре обслуживания населения с 2014 года. Его путь к успеху — это история упорства и силы духа», - сообщили в ведомстве.

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев лично поздравил и вручил Еркину благодарственное письмо, а также медаль «Үздік цифрландырушы».