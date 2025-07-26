В областном музее искусств были выставлены акварели с видами города и степи, натюрморты, анималистика – всего сорок работ. Гости словно увидели иной Усть-Каменогорск: вместо брутального промышленного центра – уголки и архитектурные ансамбли несказанного очарования. Вместо серости – красочная палитра.

Для горожан выставка стала двойным сюрпризом. Во-первых, она совпала с 305-летием областного центра, а кроме того, открыла новое имя в мире живописи. Только по-настоя­щему талантливым художникам дано видеть в обыденном красоту, в неприметном – изюминку, в неброском – поэтичность.

Кристина Ахалая выросла в Грузии. На Казахстанском Алтае у нее немало родных и друзей, отсюда родом ее бабушка, муж. Год назад она вместе с семьей приехала сюда навестить близких.

– Стояла зима, – делится воспоминаниями живописец. – Я выглянула в окно – а там такой искристый морозный вид! Мне сразу захотелось нарисовать этот двор. Взяла акварельные краски, которые были у моих детей, и быстро сделала этюд.

По признанию автора, этот пейзаж для нее был первым, до этого она рисовала портреты, натюрморты, изображения животных. Усть-Каменогорск вдохновил художницу. Далее последовала целая серия пейзажей: с видом главного православного собора Усть-Каменогорска, с городской архитектурой в стиле сталинского ампира, с беркутом, парящим над бескрайней степью…

– Выставка получила название «Одной тропой», – говорит сотрудник музея искусств Лариса Мартынова. – В работах отражен философский взгляд художницы на окружающий мир. Произведения Кристины Ахалая рассказывают о взаимосвязи всего, что нас окружает. Можно построить красивые здания и одновременно оказать техногенное воздействие на живую природу. А картины мастера – про гармонию и любовь к миру.