Про саранчу расскажет GPS Свежий выпуск Глеб МАЛЫХ, Астана

На борьбу с опасными вредителями из республиканского бюджета выделено 3,7 млрд. тенге, из них 721 млн. тенге предназначен для закупа пестицидов и 3 млрд. тенге – на проведение химических обработок. Также планируется обследовать 39,2 млн. га, на которых велика вероятность распространения стадной саранчи. Для проведения мониторинга Комитет государственной инспекции в АПК Минсельхоза дополнительно привлекает 437 сезонных обследователей, а также арендует специализированный транспорт для них. Всего же с учетом штатных сотрудников на этих работах будут задействованы 1 234 человека. Все обследователи оснащены GPS-трекерами, которые позволяют в режиме реального времени передавать необходимую информацию.

Во избежание претензий со стороны соседних государств на приграничных с КНР, Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном территориях запланированы совместные обследования по выявлению саранчовых вредителей, а также для проверки эффективности химобработок. По сообщению пресс-службы Минсельхоза, на сегодня в Южно-Казахстанской области уже ведется обследование территорий по выявлению саранчи.