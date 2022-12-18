Проблемы казахстанской кинематографии обсудили эксперты

16 декабря в пресс-центре ХVI Международного кинофестиваля "Евразия" прошел круглый стол на тему "Вектор развития казахстанского кино", где обсуждались важные вопросы казахстанской киноотрасли, такие как Закон "О кинематографии", прокат и продвижение отечественного кино, выход на копродукцию и другие актуальные темы, волнующие наших кинематографистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Фото: оргкомитет фестиваля

В дискуссиях приняли участие казахстанские продюсеры, режиссеры, представители Государственного центра поддержки национального кино и киностудии "Казахфильм", эксперты в сфере кино, а также гости и участники международного кинофестиваля "Евразия".

Как оказалось, проблем в нашем кино хватает.

Первым выступил вице-президент киностудии "Казахфильм" Серик Абишев, который подробно остановился на проблемах, связанных с Законом "О кинематографии". Как он отметил, закон как бы есть, но механизмов его работы нет.

"Система очень сложная. Тут нужен научный подход, изучение, анализ. Закон о кино должен быть отработан с другими законами РК, иметь связь с другими министерствами. Только тогда он будет реально работать", - отметил он.

Продюсер Зарина Кисикова, в свою очередь, рассказала, с какими трудностями сталкиваются отечественные кинематографисты, которые вынуждены работать в рамках Закона "О кинематографии". Выступавший в этом блоке документалист Айдос Сейтжан озвучил проблемы документального кино.

Еще более жаркие споры вызвала вторая дискуссия – на тему отечественного кинопроката.

Заместитель председателя правления НАО "ГЦПНК" Бауржан Шукенов очень подробно рассказал о плюсах и минусах современного отечественного рынка и отметил, что проблемы есть, они решаются, и государство уделяет большое внимание не только производству, но и продвижению казахстанских фильмов.

По словам Шукенова, за 2022 год (до ноября) прокатный рынок Казахстана вышел на уровень 20 млрд тенге, что почти дотягивает до уровня допандемийного периода. Было продано 15 млн билетов, средняя цена билета составила порядка 1300 тенге, что, в принципе,недорого.

"Самое интересное, что из этих 20 млрд 40 процентов, а именно – порядка 8 млрд – собрали наши отечественные фильмы. Из 450 картин, вышедших в прокат в этом году, 64 картины казахстанские. Это 14 процентов от общего количества фильмов, и они дали нам 40 процентов валового дохода. Это отличные показатели", - подчеркнул он.

Он также отметил положительную тенденцию в прокате: фильмы, финансирумые государством, начали приносить прибыль. Например, "Дос-Мукасан", который взорвал местный рынок и собрал более 500 млн тенге. Шукенов рассказал и про нового участника рынка отечественного кино – Tiger Films, который показывает отличные результаты.

В свою очередь молодые режиссеры и продюсеры обратили внимание на то, что кинотеатры запрашивают большие суммы за прокат фильмов в своих кинозалах, и попросили, чтобы государство как-то решило эту проблему.

Следом слово взяла известный продюсер Гульнара Сарсенова, которая рассказала о своем опыте продвижения казахстанского кино на международных рынках и фестивалях. Она отметила, что нам остро необходима своя собственная стриминг-платформа, которая помогла бы в продвижении документального, короткометражного и анимационного кино.

Третьей темой круглого стола стала копродукция и выход наших фильмов на международный рынок. Здесь своими мнениями поделились продюсеры из Грузии, Франции, Болгарии и руководитель компаний Movie Service Анна Дармодехина.

Внимательно слушавший всех грузинский продюсер Зураб Магалашвили подчеркнул, что и в Грузии были такие же проблемы 25 лет назад. В то время им очень помогли специалисты из Европы, особенно из Франции.

Он отметил, что копродукция невозможна без законодательной базы, которая должна быть в гармонии с зарубежными законами. Также он остановился на проблемах современного кинорынка.

"У вас многое в законе взято из России, термины одни и те же. Вам надо уходить от этого. Это же важно и в копродукции. Это я говорю с болью, но такова реальность", - сказал он.

По итогам круглого стола модератор встречи, программный директор фестиваля Гульнара Абикеева отметила, что все озвученные вопросы и пожелания будут учтены и добавлены в резолюцию.