Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области

В Жамбылской области 2 акушерки родильного дома предстали перед судом за продажу новорожденного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области

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В ноябре 2022 года потерпевшая обратилась к акушерке Б. родильного отделения больницы для преждевременного прерывания беременности.

Поняв, что та скрыла от семьи беременность, Б. попросила помощи у своей коллеги Ю. в продаже ребенка после родов.

Акушерки обманом и злоупотреблением доверием матери продали новорожденного другой женщине за 1,5 млн тенге.

Вина подсудимых по пунктам 1, 7, 12 части 2 уголовной статьи «Торговля несовершеннолетними» нашла подтверждение показаниями законного представителя потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами.

Медработники вину признали частично.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления и требований части 2 статьи 55 УК, ограничивающей пределы наказания, женщины приговорены к 8 годам лишения свободы.

Приговор в силу не вступил.