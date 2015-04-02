Продолжатели традиций Свежий выпуск 870 Бектур КАДЫРОВ

Сестры Умурзаковы – выпускницы Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Сегодня они известны в родном Отечестве и за рубежом как мастера вышивки, приняты в Союз художников Казахстана.

Около трех десятков работ привезли Гульназым и Айнур в столицу, и зрители проявили большой к ним интерес. Произведения созданы как живописные полотна, но только вышитые по чистой, негрунтованной ткани. Исполнены они в традиционном народном стиле, в строгом соответствии со всеми правилами и нормами мастериц прошлого – та же орнаментальность, тот же колорит, те же принципы построения композиции. Сюжеты их просты, как будто незатейливы, но на самом деле в них заключен глубинный философский смысл, который некогда легко читали все – от мала до велика. Здесь изображения в стиле петроглифов, метафорические сравнения одушевленных и неодушевленных персонажей. Тематика работ тоже ясна и понятна: родной шанырак, материнство, любовь, красота окружающего мира. Линии, контуры плавны и текучи, цвета ниток ярки и звонки, при этом колорит работ сестер мягок, даже деликатен. Создается впечатление, что мастерицам подвластно все, принципы вышивки не ограничивают их ни в чем, и их работы – настоящие живописные полотна.

Но есть и своя специфика. Несколько вышивок было размещено не на стенах, а на пюпитрах – и в этом был свой неповторимый эффект: солнечный свет из окон, подсвечивая картину с обратной стороны, заставлял играть линии и цвета, а микроскопические дырочки от иголок создавали ощущение объема, искрения, даже в пейзажах, изображающих ночь. А поверхность матерчатой основы, не прошитой нитками, становилась благородно матовой, что усиливало красоту картины.

Вот такой – изящной, необычной, притягательной – предстала перед зрителями выставка сестер Умурзаковых – Гульназым и Айнур.



