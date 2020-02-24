Продукцию на 16 млн тенге в день похищали работники АО "АрселорМиттал Темиртау"

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Следственно-оперативной группой МВД пресечена преступная деятельность лиц, занимавшихся хищением товарно-материальных ценностей из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

Заявление о хищениях в особо крупном размере с территории предприятия поступило от администрации компании.

В состав преступной группы входили работники АО "АрселорМиттал Темиртау", владельцы крупных складов по хранению металлопродукции и другие лица. Действовал устойчивый канал хищения и сбыта товарно-материальных ценностей.

Свою преступную деятельность группа лиц осуществляла на протяжении длительного времени. Только за один день ими похищалась продукция в среднем на 16 миллионов тенге.

Также установлена причастность к данной деятельности заместителя начальника Восточного отдела полиции УП города Темиртау, который с санкции суда арестован.

По результатам проведения служебного расследования освобождены от занимаемых должностей начальник Управления полиции города Темиртау, начальник Восточного отдела полиции УП города Темиртау. Заместитель начальника УП города Темиртау по оперативной работе предупрежден о неполном служебном соответствии.

Объявлены строгие выговоры двум заместителям начальника департамента полиции Карагандинской области.

Досудебное расследование ведется по статьям 24, 188 и 362 Уголовного кодекса РК.

