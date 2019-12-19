Проект новой госпрограммы "Денсаулык" до 2025 года одобрен Правительством

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В Казахстане будут приняты меры по повышению качества медицинской помощи, завершению создания единого цифрового пространства здравоохранения. Об этом сообщил Премьер-министр Аскар Мамин на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В целом, госпрограмма "Денсаулык" показала свою эффективность. Благодаря ее реализации в стране улучшились основные медико-демографические показатели. Средняя продолжительность жизни достигла 73 лет. Елбасы Нурсултаном Назарбаевым были даны конкретные поручения по улучшению качества медицинской помощи, увеличению расходов на первичную помощь до 60 процентов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поручил принять меры по профилактике заболеваемости, пропаганде здорового образа жизни, – напомнил глава Кабмина.
По его словам, именно на решение этих и других задач направлен новый программный документ.
"На решение этих важных задач направлен проект новой госпрограммы. Первое - для формирования у населения приверженности к здоровому образу жизни будет модернизирована служба общественного здоровья. Второе - будут приняты меры по повышению качества медицинской помощи, завершению создания единого цифрового пространства здравоохранения. Для этого усовершенствуется финансирование поликлиник и больниц, исходя из стимулирования раннего выявления заболеваний. Во всех регионах будет продолжено развитие центров лучших практик первичной медпомощи", – рассказал Премьер-министр.
Аскар Мамин отметил, что помимо этого для повышения статуса медработников будет создана Национальная система кадровых ресурсов здравоохранения.
"Заработная плата врачей и медсестер повысится в среднем в 2 раза. Будут усилены меры соцподдержки. В целом нагрузка на одного врача снизится до стандартов ОСЭР. Для устойчивого развития системы здравоохранения будет кардинальным образом улучшен инвестиционный климат медицинской отрасли. Впервые в эту отрасль планируется привлечь 2,8 трлн тенге, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций. За счет этих средств будет построен 431 объект здравоохранения, в том числе 19 новых многопрофильных больниц международного уровня через механизмы ГЧП", – продолжил он.
С его слов, это позволит обновить на 50% коечный фонд и снизить износ зданий с 56 до 38%. Эти все меры улучшат медицинскую инфраструктуру и позволят снизить уровень заболеваемости, и увеличить среднюю продолжительность жизни к 2025 году до 75 лет.