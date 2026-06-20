Профессионализм, преданность делу и милосердие

В эти дни слова благодарности и поздравления принимают работники медицинской сферы. Признание заслуг врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, чей ежедневный труд – основа благополучия общества, свидетельствует, в том числе, и о целенаправленной политике государства по повышению престижа профессии.

За последние годы отечественная система здравоохранения прошла масштабную модер низацию. Улучшается инфраструктура, строятся новые объекты, внедряются цифровые технологии, расширяются меры поддержки медработников. Неизменным остается главное – высокий профессионализм и преданность делу казахстанских медиков, которые ежедневно принимают ответственные решения, от которых зависят жизнь и здоровье людей.

Врачи и медсестры должны обладать глубо кими знаниями и высоким профессионализмом, огромным терпением и ответственностью, душевной силой и милосердием. Именно эти качества взяты за основу при проведении республиканского конкурса «Лучший в профессии2026». Среди его победителей не только известные доктора, но и сотрудники отда ленных больниц и поликлиник – медсестры, фельдшеры, акушерки.

Лучшие представители профессии получили награды из рук Президента. Высокая оценка труда людей в белых халатах стала ярким признанием их фундаментального вклада в сохранение и приумножение здоровья нации.

Павел Богославский, врач-ангиохирург, заместитель директора КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды»:

– Безусловно, орден «Құрмет» – это большая честь и высокая оценка многолетнего труда. Однако я воспринимаю ее не как личное достижение, а как признание работы всей нашей команды – врачей, медицинских сестер и специалистов, которые ежедневно стоят на страже здоровья и жизни пациентов.

Для меня эта награда – не только повод для гордости, но и дополнительная ответственность. Она вдохновляет нас и дальше развивать ангиохирургическую службу, внедрять современные технологии и повышать доступность качественной медицинской помощи для жителей Карагандинской области.

Самая ценная награда для любого медработника – это спасенная жизнь, сохраненное здоровье и благодарность пациентов. Именно ради этого мы каждый день приходим на работу и продолжаем двигаться вперед.

Олжас Бекарисов, директор Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Н. Батпенова:

– Для меня большая честь получить из рук Главы государства медаль «Ерен еңбегі үшін». Это высокая оценка не только моего труда, но и всего коллектива нашего центра, который ежедневно оказывает сложную высокоспециализированную помощь пациентам. Такая награда дает нам силы развиваться дальше, совершенствовать работу и улучшать качество медицинской помощи.

Сегодня со стороны государства многое делается для развития здравоохранения: введено страхование профессиональной ответственности медиков, повышаются заработные платы, улучшается социальное и жилищное обеспечение. Большая работа идет и по обновлению медицинской инфраструктуры: только за прошлый год в стране сдано 655 объектов сельского здравоохранения, планируется реновация областных больниц. Это новые здания, современное оборудование и лучшие условия труда для врачей по всему Казахстану.

В преддверии профессионального праздника хочу поздравить всех коллег. Наш труд связан с большой ответственностью, ночными дежурствами, критическими ситуациями и постоянным сопереживанием пациентам. Желаю всем крепкого здоровья, сил и успехов!

Алия Жансеитова, врач санитарно-эпидемиологической службы, г. Конаев:

– Испытала огромную радость и благодарность в момент награждения победителей конкурса «Лучший в профессии»! Было очень прият­но удостоиться звания ведущего в стране специалис­та санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Я врач высшей категории, окончила Карагандинский мединститут. Работаю в лаборатории бактериологических и паразитологичес­ких исследований филиала Национального цент­ра экспертизы по Алматинской области. В профессии уже 28 лет.

В отличие от лечащих врачей мы, бактерио­логи, занимаемся профилактикой заболеваний. Проводим исследования проб воды, воздуха, диагностику пищевых отравлений. Тем самым предотвращаем распространение эпидемий, внутрибольничных инфекций. Необходимо постоянно совершенствоваться, учиться. В частности, колоссальный опыт я получила на стажировке в Германии, за что очень благодарна своему руководству.

Нас не может не радовать то внимание, которое Глава государства уделяет насущным проблемам здравоохранения. Из года в год увеличивается финансирование отрасли, повышается заработная плата специалистов.

Все это дает нам возможность уверенно смотреть в завтрашний день, испытывать чувство гордости за свою страну.

Галым Шегенов, заместитель директора по родовспоможению Городской многопрофильной больницы № 2 г. Астаны:

– Для нашей команды присвоение звания «Беделді перзентхана» стало особенным и волнительным событием. Этой награды по итогам республиканского конкурса нас удостои­ло Министерство здраво­охранения. И это не просто статус, а признание упорного труда всего коллектива.

Родильный дом – особое место, где передовые медицинские технологии и строгие протоколы сочетаются с теплом к пациентам. В этом процессе важны все: врачи, акушерки, весь персонал многопрофильной больницы. Поддержка государства, акимата и руководства создает условия для работы коллектива и помогает пациентам получать качественную помощь.

Это звание для нас не только честь, но и большая ответственность. Мы не остановимся на достигнутом, будем внедрять современные, комфортные и щадящие методы родов для матери и ребенка. Для каждой семьи рождение малыша – самый знаменательный день, и важно, чтобы он оставался светлым и счастливым воспоминанием.

Благодарю нашу команду за преданность делу, круглосуточную работу, а пациентов – за доверие. Оно вдохновляет нас двигаться вперед каждый день.

Наталья Потеряйко, врач Енбекшиказахской многопрофильной центральной районной больницы (Алматинская область):

– Безмерно рада победе в республиканском конкурсе в номинации «Лучший врач первичной медико-санитарной помощи»! До сих пор переживаю этот волнительный и радостный момент. О таком подарке к нашему профессиональному празднику можно только мечтать! Хочу выразить огромную благодарность Главе государства, а также руководству Министерства здравоохранения за столь высокую оценку моего труда.

Врачом работаю без малого 30 лет. Начинала карьеру во врачебной амбулатории в родном селе Хусаина Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области. Мы обслуживали около пяти тысяч односельчан.

Помню, как сложно было в 90-е, когда в амбулатории часто отключали свет, воду, отсутствовало отоп­ление. Не хватало педиатров, медсестер и других специалистов. И только в 2012 году в селе построили новый медпункт, полностью оснащенный современным оборудованием.

Сейчас руковожу службой ПМСП в райбольнице Есика, признанной лидером в масштабах страны. У нас уже четыре года функционирует первая в Казахстане демонстрационная платформа ВОЗ. Это новая модель ПМСП в профилактике и лечении хронических заболеваний, площадка по наставничеству, внедрению новых технологий. Наш опыт уже перенимают коллеги из других стран.

Труд докторов ответственный и жизненно важный, а сильная медицина начинается с первичной медико-санитарной помощи.

Для меня победа в конкурсе – не единоличный результат, а заслуга всей нашей команды, включающей семейного врача, медсестер, санитаров, социального работника и психолога. Пользуясь случаем, хочу позд­равить коллег с праздником, пожелать процветания родной стране, здоровья и благополучия каждой семье!

Жиханкуль Бакиева, главная медицинская сестра КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница»:

– Я стала «Лучшей медицинской сестрой стационара»! Этот высокий статус символизирует признание колоссального труда всего нашего коллектива. Он вдохновляет и доказывает, что забота, профессионализм и чуткость к каждому пациенту действительно имеют значение. Одновременно это высокая ответственность и мотивация становиться еще лучше в своем деле.

За последние годы система здравоохранения претерпела значительные изменения, направленные на расширение полномочий медицинских сестер, – они могут проводить самостоятельные сестринские приемы. Огромен эффект и цифровизации отрасли. Внедрение электронных историй болезни и телемедицины упростило документооборот и сделало помощь более доступной.

Я бы отметила три тренда, которые напрямую влияют на мою ежедневную деятельность, делая сест­ринский уход более высокотехнологичным и эффективным. Это рост компетенций: медицинские сестры сегодня – это специалисты с расширенными полномочиями, способные проводить самостоятельный мониторинг.

Также сюда относится коммуникация: цифровые инструменты позволяют быстрее координировать работу с врачами и лучше информировать пациентов. И, конечно же, гуманизация: несмотря на развитие технологий, главным в моей работе остается комплекс­ный уход, эмпатия и психологическая поддержка выздоравливающих.