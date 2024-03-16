Профилизацию колледжей с учетом спроса рынка труда проведут в РК

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Развитие профессионально-технического образования в Казахстане обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой.

Сейчас в стране работает 741 колледж, в которых обучаются 525 тыс. студентов.

Почти 70% из них учатся на бесплатной основе.

Министерство просвещения провело анализ деятельности учебных организаций и намерено принять меры по профилизации с учетом расположения и спроса региональных рынков труда.

- Анализ показал, что в организациях ТиПО имеются дублирующие специальности. Больше всего выявлено в городах Алматы, Шымкент и Туркестанской области. В рамках проведенной работы по контролю качества образования отозван ряд лицензий у организаций ТиПО, имеющих малый контингент. Так, в прошлом году 161 колледж лишился лицензий, — сообщила директор департамента дошкольного образования Минпроса Наталья Жумадильдаева.

Вице-премьер Тамара Дуйсенова отметила важность данных мер и обратила особое внимание на оценку рисков для своевременного реагирования на возникающие вопросы.