Прогноз по паводкам дал Казгидромет

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Специалисты РГП "Казгидромет" представили предварительный прогноз по паводкам, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно предварительного гидрологического прогноза на период половодья, по состоянию на 1 февраля сложилась следующая гидрометеорологическая обстановка.

Объемы влагозапасов в бассейнах рек центральной и западной частей Казахстана ниже среднемноголетних значений, в северной части страны выше среднемноголетних значений.

Показатели осеннего увлажнения почвы равнинной территории в основном выше среднемноголетних значений.

В бассейнах горных рек восточной, юго-восточной и южной частей страны суммарные осадки за период влагонакопления около или выше среднемноголетних значений, за исключением бассейнов некоторых горных рек юго-восточной части республики (южный склон Илейского Алатау и северный склон хребта Кетмень).  

Снегозапасы в бассейнах горных рек юга и юго-восточной части страны около и ниже среднемноголетних значений, в бассейнах рек восточной части – выше среднемноголетних значений.

В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

Процессы снегонакопления в бассейнах рек будут продолжаться в феврале и марте. Прогноз на период вегетации для рек горной территории будет составлен в первой декаде апреля 2024 года.

Основной прогноз ожидаемого объема стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана РГП «Казгидромет» выпустит в марте 2024 года и далее будет предоставлять на еженедельной основе, сообщили синоптики.

#паводки #Казгидромет #прогноз

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