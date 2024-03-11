В Казахстане вновь похолодает

В предстоящие дни на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются 12 марта в Павлодарской и Карагандинской областях и 12-13 марта в области Жетісу, Абай, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.

По республике прогнозируется усиление ветра, туман, гололед.

На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-20 мороза, днем до 2-10 мороза, а на юге столбики термометров ночью опустятся до 2-12 со знаком минус, днем 6 мороза-2 тепла.