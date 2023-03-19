Проголосовал – и на службу! Карагандинские спасатели и сотрудники скорой помощи успели сделать выбор

Общество
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Ульянкина Елена
собкор по Карагандинской области

Спасатели, фельдшеры и водители скорой помощи в Караганде успели проголосовать, несмотря на дежурство, передает корреспондент Кazpravda.kz.

Фото Елены Ульянкиной

Голосовать разрешается только по месту жительства. Зная об этом, администрация Областной станции скорой помощи разрешила своим сотрудникам, а их около 800, в день выборов отлучиться с работы. Но не всем сразу, а группами. Пока одна бригада выполняет свой гражданский долг, другая – едет на вызов. 

А вот для спасателей и пожарных никаких особых распоряжений не делали. Рабочий график позволяет им и на выборы сходить, и на службу не опоздать. Пересменка у них в 9 утра. 

«Я всегда хожу на выборы. Работа этому не помеха. Считаю, что каждый гражданин Казахстана должен участвовать в выборах. Это наш долг. От нашего голоса зависит будущее наших детей, нашей страны. Да, есть люди, которые считают, что за них уже все решили, но я их мнение не разделяю. Все зависит от нас. Но переубеждать их бесполезно",- говорит спасатель департамента по ЧС Карагандинской области Руслан Сойко. 

В феврале Руслан Сойко и его коллеги вернулись со спасательной операции в турецком городе Нурдагы, который пострадал от землетрясения. Там они вызволили из-под руин шестиэтажного дома трех человек. За самоотверженность при исполнении служебного долга Руслана Сойко наградили орденом «Құрмет».

Руслан – пример для сослуживцев. В прошлом году он спас работницу цеха пищевой продукции, рука которой угодила в промышленную мясорубку. Он с помощью болгарки и слесарного оборудования разрезал металлический прибор, освободив пальцы. К сожалению, они сильно пострадали, но женщина осталась жива. Ее передали бригаде скорой помощи.

"Я работал не один. Со мной было еще несколько спасателей, - отмечает Руслан Сойко. – Один держал мясорубку, другой доставлял воду, третий охлаждал мясорубку, когда я ее резал, четвертый поддерживал контакт с пострадавшей. У нас была командная работа".

По словам спасателя, такие из ряда вон выходящие ЧП происходят нечасто. Но к ним надо быть морально готовым. Эмоции проявлять нельзя. Работать надо профессионально, причем в любой день: и в будний, и в выходной, и в день выборов.

#мажилис #выборы #маслихаты

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