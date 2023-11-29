Произведена перезагрузка всех ветвей власти, приняты необходимые политические законы – Айдос Сарым

Депутат Мажилиса Айдос Сарым в своем Telegram-канале дал оценку законодательным изменениям и обозначил три направления, куда должна двигаться действующая власть

Фото: parlam.kz

Сегодня можно констатировать, что основные стратегические задачи, связанные с выстраиванием законодательной основы семилетней каденции президента Касым-Жомарта Токаева выполнены. Произведена перезагрузка всех ветвей власти, приняты необходимые политические законы.

Сейчас начался этап законодательного обеспечения предложенной главой государства новой экономической политики: в Мажилисе обсуждаются законопроекты о госзакупках, жилищной политике, проект бюджетного кодекса и так далее.

Одновременно идет перенастройка трех особо важных для системы правосудия кодексов: уголовного, административного, а также КОАП. Ожидается поступление системообразующих кодексов: налогового, градостроительного, водного.

Плюс присоединение к целому ряду международных конвенций и соглашений, рамках которых так же будут менять весь свод законодательства или вносить в него точечные изменения.

Кроме того, ожидается принятие целого блока законов, связанных с местным государственным управлением и самоуправлением, межбюджетных отношений, которые наряду с вводом выборности акимов сел, районов и городов будут коренным образом менять природу исполнительной и представительной власти на местах.

Меняется законодательство о государственной службе. Будут приняты особо важные законы по вопросам национальной безопасности и обороны, развития и поддержки вооруженных сил страны.

Это то, что делается на национальном уровне. Полагаю, что в за предстоящий год законодательный и институциональный каркасы будут в целом выстроены.

Но остается не менее важная задача, обеспечение необратимости проводимых реформ, их поддержку и принятие в обществе, синхронизация работы центральных и местных органов власти. И здесь кроются гораздо более важные, сущностные проблемы и пробелы.

Помимо постоянно проговариваемых мной проблем фактического отсутствия качественной экспертизы, недостатка компетенций и конкуренции, есть много ям и ловушек, в которые могут попасть власть и проводимые в стране реформы.

Сегодня граница между Новым и Старым Казахстаном проходит не между людьми или поколениями, не между элитами и обществом: граница проходит в мозгах, сердцах и душах всех граждан. Условно говоря, граница – это понимание того, что есть экономика Казахстана, где брать новую энергию для развития страны и удвоения ВВП. В том, что есть «новая нефть»; сырье или свободная энергия и творчество самих граждан?

Поэтому уже в течение следующего года власть должна будет пойти в трех направлениях или измерениях.

Первое. Это ценностное, моральное измерение. Я сознательно избегаю слов «нацидея» или «госидеология». Речь наверное должна идти о некоем новом реформаторском этосе, кодекса морально-этических норм, которые будут поддержаны обществом и которых будет придерживаться большинство. Даже самые хорошие и сильные законы без этого провалятся и будут саботированы как обществом, так и госаппаратом.

Люди должны понять:

а) реформы – это про людей и для людей;

б) реформы – это всерьез и надолго;

в) реформы – это про то, что будет или не будет существовать Независимый Казахстан.

Второе. Управленческое измерение. Сегодня нет недостатка в правильных сигналах и мессиджах обществу и госаппарату. Проблема в том, что есть понятное для переходного времени рассинхронизация (и дело не только в саботаже со стороны староказахстанцев). Поэтому важно, чтобы госаппарат, шире элиты правильно и однозначно понимали цели и задачи реформ президента. Без эксклюзий и изъятий для себя. Чтобы было синхронное понимание и делание реформ. Нация единой судьбы и общности истории начнется с того, что госаппарат будет верно мотивирован и мобилизован. Что не будет «двойных стандартов». Что чиновники в министерстве, нацкомпании, облакимате, избранные акимы сел, районов и городов, а также их аппараты будут работать в единой управленческой парадигме и идейно-идеологическом ключе или должны будут уйти.

Третье. Правовое измерение. Закон и порядок для всех и каждого. Это главная, ключевая идеологема. Она будет касаться всех; как власти, так и ее оппонентов. Система правосудия должна заработать по-новому или она потянет назад все реформы.