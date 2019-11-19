Производство одежды увеличилось в Казахстане

Объем производства продукции легкой промышленности в Казахстане за 10 месяцев текущего года вырос на 18,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и в денежном выражении составил 87,5 млрд. тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
"Рост наблюдается в производстве текстильных изделий на 23,7% и в производстве одежды на 7,5%. На сегодняшний день легкая промышленность является приоритетным направлением, которому уделяется большое внимание со стороны государства. Эта отрасль включает в себя более чем 20 подотраслей, которые объединены в три основные группы: текстильная промышленность – 52%, производство одежды – 38% и производство кожаной и относящейся к ней продукции – 10%", – говорится в сообщении.
На 1 сентября 2019 года в легкой промышленности действует 1030 предприятий, из них 96% – это малые предприятия, списочная численность которых составляет порядка 11 тыс. человек.
"Предприятия легкой промышленности Казахстана производят рабочую одежду для национальных компаний, учреждений здравоохранения, спецобмундирование для Вооруженных сил, полиции, КЧС и других органов, а также продукцию для населения. Это верхняя одежда – пальто, мужские костюмы, чулочно-носочные изделия, детская одежда, головные уборы, домашний текстиль и обувь. Кроме того, отечественными предприятиями производятся хлопчатобумажная пряжа и ткани, смесовые ткани, ковры, кожа", – отметили в ведомстве.
В 2018 году введено в эксплуатацию 5 новых проектов, в том числе два на территории СЭЗ "Оңтүстік" на общую сумму инвестиций – 7,3 млрд тенге, таким образом создано 423 рабочих места. Это производства по переработке ПЭТ (полиэтилентерефталат) отходов и выпуску штапельного волокна (І-этап), вязаных женских колготок, полотенец, банных халатов, обуви, а также сеновязальной нити. В 2019 году введен в эксплуатацию проект ТОО "Бал текстиль" – третий цех по производству ковров и ковровых изделий, на сумму инвестиций – 1 млрд тенге, с созданием 45 новых рабочих мест.
В настоящее время поддержка предприятий легкой промышленности оказывается в рамках системных мер, направленных на обрабатывающую промышленность, таких как продвижение экспорта продукции, стимулирование повышения производительности труда, продвижение товаров на внутреннем рынке, реализация Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" и др.
В целях реализации Послания народу Казахстана в рамках развития "экономики простых вещей" от 5 октября 2018 года принято постановление Правительства РК для решения задачи доступного кредитования. Целевым назначением кредита являются инвестирование и пополнение оборотных средств с 6-процентной ставкой для бизнеса. В рамках Программы банками 2-го уровня одобрен 21 проект легкой промышленности на сумму 4,3 млрд тенге.
Также Министерством разработана Дорожная карта по развитию легкой промышленности на 2019-2021 годы, которая одобрена Правительством. Дорожная карта предусматривает 52 мероприятия по обеспечению сырьем предприятий, борьбе с нелегальным оборотом товаров, повышению доли казахстанского содержания, мерам экономического стимулирования, а также системным мерам поддержки.
"Рост наблюдается в производстве текстильных изделий на 23,7% и в производстве одежды на 7,5%. На сегодняшний день легкая промышленность является приоритетным направлением, которому уделяется большое внимание со стороны государства. Эта отрасль включает в себя более чем 20 подотраслей, которые объединены в три основные группы: текстильная промышленность – 52%, производство одежды – 38% и производство кожаной и относящейся к ней продукции – 10%", – говорится в сообщении.
На 1 сентября 2019 года в легкой промышленности действует 1030 предприятий, из них 96% – это малые предприятия, списочная численность которых составляет порядка 11 тыс. человек.
"Предприятия легкой промышленности Казахстана производят рабочую одежду для национальных компаний, учреждений здравоохранения, спецобмундирование для Вооруженных сил, полиции, КЧС и других органов, а также продукцию для населения. Это верхняя одежда – пальто, мужские костюмы, чулочно-носочные изделия, детская одежда, головные уборы, домашний текстиль и обувь. Кроме того, отечественными предприятиями производятся хлопчатобумажная пряжа и ткани, смесовые ткани, ковры, кожа", – отметили в ведомстве.
В 2018 году введено в эксплуатацию 5 новых проектов, в том числе два на территории СЭЗ "Оңтүстік" на общую сумму инвестиций – 7,3 млрд тенге, таким образом создано 423 рабочих места. Это производства по переработке ПЭТ (полиэтилентерефталат) отходов и выпуску штапельного волокна (І-этап), вязаных женских колготок, полотенец, банных халатов, обуви, а также сеновязальной нити. В 2019 году введен в эксплуатацию проект ТОО "Бал текстиль" – третий цех по производству ковров и ковровых изделий, на сумму инвестиций – 1 млрд тенге, с созданием 45 новых рабочих мест.
В настоящее время поддержка предприятий легкой промышленности оказывается в рамках системных мер, направленных на обрабатывающую промышленность, таких как продвижение экспорта продукции, стимулирование повышения производительности труда, продвижение товаров на внутреннем рынке, реализация Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" и др.
В целях реализации Послания народу Казахстана в рамках развития "экономики простых вещей" от 5 октября 2018 года принято постановление Правительства РК для решения задачи доступного кредитования. Целевым назначением кредита являются инвестирование и пополнение оборотных средств с 6-процентной ставкой для бизнеса. В рамках Программы банками 2-го уровня одобрен 21 проект легкой промышленности на сумму 4,3 млрд тенге.
Также Министерством разработана Дорожная карта по развитию легкой промышленности на 2019-2021 годы, которая одобрена Правительством. Дорожная карта предусматривает 52 мероприятия по обеспечению сырьем предприятий, борьбе с нелегальным оборотом товаров, повышению доли казахстанского содержания, мерам экономического стимулирования, а также системным мерам поддержки.