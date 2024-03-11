Прокурор раскрыла новые подробности в деле об убийстве Салтанат Нукеновой

Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

Гособвинитель Айжан Аймаганова сообщила в зале суда о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев заставил гражданскую супругу Салтанат Нукенову сниматься в интимном видео, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По версии следствия, Бишимбаев настойчиво ухаживал за Салтанат Нукеновой. Затем они сыграли свадьбу, но так и не зарегистрировали брак. Он систематически применял насилие и издевался над гражданской женой.

— Проявлял агрессивность и эгоцентризм, запрещал контактировать с друзьями, контролировал переписку. Запрещал заниматься прибыльной деятельностью, и в результате Салтанат Нукенова находилась в финансовой зависимости от него. Будучи одержимо ревнивым, Бишимбаев показывал Нукеновой порнографию и спрашивал, не она ли там снималась, — зачитала текст обвинения Айжан Аймаганова.

Однажды Салтанат Нукенова рассказала об издевательствах мужа своему брату.

— Бишимбаев узнал, что у родственников Нукеновой есть фото её разбитого лица и предполагая, что они могут его шантажировать, заставил Нукенову снять интимное видео, где она была обнажённой. Под страхом побоев Нукенова согласилась, — заключила Айжан Аймаганова.

Напомним, 9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию.

Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.

11 января 2024 года стало известно, что Бишимбаеву продлили арест до 9 марта.

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