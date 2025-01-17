Прокуроры СКО защитили в суде права бизнеса

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По информации Генеральной прокуратуры РК, департаментом внутреннего государственного аудита по СКО был проведен аудит по соблюдению законодательства о государственных закупках, в ходе которого установлено необоснованное применение способа закупки из одного источника путем прямого заключения договора (сумма закупки 700 млн тенге), передает Kazpravda.kz

Департаментом подано исковое заявление в суд о признании недействительным договора на услуги по системе управления и установке уличного освещения, заключенного между Отделом архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата района Шал акына и ТОО «SAB BARAKAT».

Решением специализированного экономического суда от 18 июля 2024 года иск удовлетворен, договор о госзакупках признан недействительным. При этом, судом первой инстанции не учтено выполнение поставщиком работ на 80 % без замечаний.

Только после вмешательства надзорного органа судебный акт отменили, 29 октября 2024 года судебной коллегией по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда вынесено новое решение, в соответствии с которым договор о государственных закупках оставлен в силе.

Как результат - защищено право предпринимателя ТОО «SAB BARAKAT», заключили в надзорном органе.