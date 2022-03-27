​Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев рассказал о промежуточных результатах мартовского ЕНТ, сообщает Kazpravda.kz.



Так, на сегодняшний день 65% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл – 65, максимальный – 134. 28 участников набрали более 130 баллов.



Заявление на участие подали около 105 тысяч человек, из них более половины уже сдали ЕНТ. 74,2% тестируемых сдавали на казахском языке, 25,6% – на русском, 0,2% – на английском языке.



"В мартовском ЕНТ приняли участие 130 детей с особыми образовательными потребностями. С этого года выпускникам с особыми потребностями для выполнения заданий тестирования было предоставлено, помимо основных 240 минут, еще 40 дополнительных минут", – напомнил Емелбаев.



По его словам, наиболее популярными комбинациями профильных предметов остаются "Математика-Физика" (25%), "Химия-Биология" (17%). Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика" (0,13%). Сдав данные предметы, можно выбрать лишь одну образовательную программу – "Химические инженерия и процессы".



"63 человека лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. 135 человек были удалены из аудитории за нарушение правил во время самого тестирования, их результаты аннулированы. В основном тестируемые пытаются пронести телефоны, наушники, смарт-часы, шпаргалки и калькуляторы. Еще раз призываю абитуриентов к академической честности. Рассчитывайте только на себя и на свои знания", – заключил Руслан Емелбаев.