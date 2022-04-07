В городе Алматы упал с высоты и разбился насмерть промышленный альпинист. Информацию подтвердили в городском Департаменте полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По словам очевидцев, это произошло в ЖК «Атамекен» во время мойки окон.

«Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Бостандыкского района. В результате падения с высоты погиб гражданин 1995 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются», – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Фото: zakon.kz