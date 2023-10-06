Пропагандировавшего терроризм радикала задержал КНБ

Задержанный ранее был судим за общеуголовные преступления

Фото: пресс-служба КНБ РК

Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Алматинской области, подозреваемый в пропаганде идей терроризма, в том числе посредством сети Интернет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК.

Сообщается, что при обыске по месту жительства были изъяты религиозная литература и другие вещественные доказательства.

Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

В комитете отметили, что задержанный ранее был судим за совершение общеуголовных преступлений.