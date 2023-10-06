Пропагандировавшего терроризм радикала задержал КНБ
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Задержанный ранее был судим за общеуголовные преступления
Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Алматинской области, подозреваемый в пропаганде идей терроризма, в том числе посредством сети Интернет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК.
Сообщается, что при обыске по месту жительства были изъяты религиозная литература и другие вещественные доказательства.
Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.
В комитете отметили, что задержанный ранее был судим за совершение общеуголовных преступлений.